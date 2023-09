Une définition des Juifs comme "cupides" dans le dictionnaire national espagnol fait scandale

Des associations juives des pays hispanophones ont demandé la suppression des termes "judio" et "judiada" en raison de leur définition antisémite

La cinquième définition du terme "judio", juif en espagnol, qui figure dans le dictionnaire officiel de la langue espagnole de l'Académie royale espagnole est indiqué comme un terme péjoratif "en relation avec une personne - cupide ou prêteuse d'argent". Le terme Juidiada, dérivé de judio, est quant à lui défini comme "un mauvais tour ou une action préjudiciable à quelqu'un". Le dictionnaire précise que le mot était à l'origine utilisé "dans un but antisémite".

Une coalition d’une vingtaine de groupes juifs de pays hispanophones a demandé cette semaine à l'Académie royale espagnole de supprimer ces deux termes de son dictionnaire. La demande exprimée dans une lettre, soutenue par la Fédération espagnole des communautés juives et le Centre Simon Wiesenthal, affirme que de telles définitions découlent d'attitudes antisémites dépassées datant du 14e siècle.

"Les définitions des mots ‘judío’ et ‘judiada’ ne reflètent en aucun cas la véritable signification de ces termes", est-il écrit dans la lettre. Ces termes sont "le produit d'une terminologie du Moyen-âge et de la Renaissance exprimant le rejet, l’envie à l'égard des Juifs qui, en raison de leur travail, avaient les revenus les plus élevés", poursuit la lettre. La demande "fait appel à la sensibilité de la RAE pour promouvoir un langage respectueux et inclusif".

"Les dictionnaires ont pour mission de refléter l'usage et l'évolution de la langue, et leur contenu est basé sur des critères linguistiques et académiques", a souligné l’avocat des groupes juifs, Boja Luján Lago. L’Académie royale espagnole a indiqué avoir reçu la demande et qu’elle allait l’examiner.