Espagne : le parquet dépose une plainte contre Rubiales pour agression sexuelle et contrainte

Le Ministère Public considère que cet acte de Rubiales n'était pas consensuel et qu'il peut donc constituer un délit d'agression sexuelle

Le Parquet espagnol a déposé ce vendredi devant le Tribunal National une plainte contre Luis Rubiales, président suspendu de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), à qui il demande d'enquêter pour les délits d'agression sexuelle et de coercition suite au baiser qu'il a donné à la joueuse Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du Monde à Sydney.

Twitter Luis Rubiales embrasse sur la bouche l'attaquante de l'équipe espagnole Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du Monde de football féminin, dimanche 20 août

Le Ministère Public considère que cette action de Rubiales n'était pas consensuelle et peut donc constituer un délit d'agression sexuelle et un autre de coercition, en raison de la pression que Jenni Hermoso et son environnement ont subie après l'épisode. ll demande donc au Tribunal d'ouvrir un dossier contre le dirigeant de la RFEF suspendu.

Le Parquet a intenté une action en justice contre Rubiales après que la footballeuse ait officialisé sa plainte mardi dernier. "Le procureur demande à ce que Luis Rubiales soit auditionné en qualité d'inculpé et Jenni Hermoso en tant que victime", a indiqué le parquet dans un communiqué. Un juge du tribunal madrilène de l'Audience nationale, compétent lorsque les faits se déroulent à l'étranger, sera désormais chargé d'admettre la requête du parquet ou de la classer sans suite.

La plainte du Parquet national espagnol, qui entérine la convocation de Rubiales en tant qu’accusé dans cette affaire, précise que la joueuse Jenni Hermoso a détaillé comment le baiser a eu lieu sans son consentement : ”Dans sa déclaration, [la joueuse] a également déclaré qu'elle et son environnement le plus proche subissaient des pressions constantes et répétées de la part de Luis Rubiales et de son environnement professionnel, pour justifier et approuver les faits", ajoute le ministère public, qui encadre le délit de coercition à ce moment-là : "Hermoso a subi une situation de harcèlement, contre le développement de sa vie dans la paix, la tranquillité et la liberté", souligne-t-il.

(AP Photo/Alessandra Tarantino) Luis Rubiales, à droite, embrasse Aitana Bonmati, de l'Espagne, sur le podium après la victoire de l'Espagne lors de la finale de la coupe du monde féminine

Depuis une récente réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tout type de violence sexuelle. Le baiser forcé de Luis Rubiales a plongé le football espagnol dans le chaos et éclipsé le sacre mondial de la Roja féminine le 20 août contre l'Angleterre à Sydney.

Quelques jours plus tard, malgré la pluie de condamnations et d'appels au départ, le chef de la fédération avait refusé de démissionner pour "un petit bisou", dénonçant "un faux féminisme" et arguant qu'il avait obtenu l'autorisation de la joueuse avant de l'embrasser. Une version démentie par Jennifer Hermoso, qui a déclaré s'être sentie "victime d'une agression".

Mardi, la fédération espagnole a décidé de limoger le sélectionneur de l'équipe féminine Jorge Vilda, un proche de Luis Rubiales dont les méthodes étaient critiquées par ses joueuses, et de le remplacer par son ancienne adjointe, Montse Tomé, la première femme à occuper ce poste.