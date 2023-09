“Elle nous regarde tous”: le prince Harry rend hommage à sa grand-mère Elizabeth II, un an après sa mort

Le fils du roi Charles s’est exprimé dans un discours lors d’un gala de charité, alors que le royaume commémore la défunte souveraine

Le prince Harry est réapparu au Royaume-Uni. Désormais “exilé” aux Etats-Unis avec son épouse Meghan Markle, le fils de l’actuel roi d’Angleterre et frère cadet de l’héritier William s’est exprimé lors d’un gala de charité pour les enfants malades jeudi 7 septembre. Il n'avait pas foulé le sol du royaume depuis le mois de juin. Le prince a profité de sa prise de parole pour rendre un hommage appuyé à sa grand-mère, la défunte reine Elizabeth II, décédée il y a un an jour pour jour.

"Elle aurait été la première personne à insister pour que j'aille à la cérémonie au lieu d'aller à son chevet. Je suis persuadé, un an après, qu'elle nous regarde ce soir depuis le ciel. Elle est heureuse que nous soyons tous réunis, pour mettre en avant cette incroyable communauté", a ajouté Harry, d'après une séquence diffusée sur les réseaux sociaux.

Le prince, en froid avec sa famille, va-t-il se réunir avec son père et son frère lors de son séjour ? Rien n’est moins sûr, tant les relations sont distantes depuis la publication des mémoires du prince, “Le suppléant”, dont les anecdotes choc ont eu l’effet d’une bombe atomique au sein du clan Windsor. L’épouse de Harry, Meghan Markle, n’a pas fait le déplacement depuis la Californie où le couple réside avec ses deux enfants.

Des hommages dans tout le royaume

Le Royaume-Uni a marqué vendredi l'avènement du roi Charles III en rendant hommage à sa défunte mère, la reine Elizabeth II, à l'occasion du premier anniversaire de sa mort.

Des tirs de cérémonie ont retenti à Hyde Park à Londres, au château d’Édimbourg en Écosse, au château de Cardiff au Pays de Galles et au château de Hillsborough en Irlande du Nord. La mort de la reine Elizabeth II a été un événement sismique dans la vie des britanniques et a eu des échos dans le monde entier. Pour la plupart des Britanniques encore en vie, elle était le seul monarque et chef d'État qu'ils aient jamais connu, après 70 ans de règne.

Les hommages à la reine ont été discrets, le roi Charles n'étant attendu à aucun engagement officiel. Dans une courte déclaration, le chef de l'Etat britannique a rappelé la "grande affection" qui demeure pour sa mère, sa vie et le service public. La reine, qui a occupé le trône pendant 70 ans, un record, est décédée le 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans, après une période de santé déclinante. Des fleurs ont été déposées aux portes de Balmoral en Écosse tandis qu'une foule immense s'était rassemblée au palais de Buckingham. Au cours de la période de deuil officiel de 10 jours, des dizaines de milliers de personnes ont fait la queue pendant 25 heures pour défiler devant son cercueil enveloppé d'un drapeau alors qu'il gisait en état dans le Westminster Hall du Parlement.

Dominic Lipinski/Pool Photo via AP Le roi Charles III veille le cercueil de la reine Elizabeth II alors qu'il repose sur le catafalque de Westminster Hall, au Palais de Westminster, à Londres, le vendredi 16 septembre 2022.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a annoncé qu'un mémorial national dédié à la défunte souveraine serait érigé "en temps voulu".