G20 : l'Arabie saoudite, l'Inde et les États-Unis en pourparlers pour un éventuel accord ferroviaire et portuaire

L'accord interviendrait à un moment critique, alors que les États-Unis cherchent à devenir un partenaire alternatif pour les pays en développement au G20

Les États-Unis, l'Arabie Saoudite, l'Inde et d'autres pays auraient discuté d'un éventuel accord sur les infrastructures, qui pourrait relier les pays du Moyen-Orient par chemin de fer et les relier à l'Inde via un port. Les échanges ont eu lieu lors de la réunion des dirigeants du Groupe des 20 (G20) cette semaine, alors que le président américain Joe Biden vient d'atterrir ce vendredi à New Delhi pour le début du sommet, où il doit rencontrer le Premier ministre indien Narendra Modi et éventuellement le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Jim WATSON / AFP Archive - Le président américain Joe Biden rencontre le Premier ministre indien Narendra Modi dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 24 septembre 2021.

Selon des responsables américains, les discussions – qui ont également impliqué les Émirats arabes unis et l’Europe – pourraient éventuellement aboutir à un résultat concret à temps pour que celui-ci soit annoncé lors du forum du G20. Les discussions sont en cours depuis des mois, mais elles sont fluides, a déclaré à Reuters l'un des responsables américains.

Ce projet d’accord multinational sur les ports et le transport ferroviaire arriverait à un moment critique pour contrer la poussée de la Chine en matière d'infrastructures mondiales dans le cadre des dites Routes de la soie. Biden tient ainsi à présenter Washington comme un partenaire alternatif et un investisseur dans les pays en développement au G20, en particulier dans la région Indo-Pacifique.

Bandar AL-JALOUD / Saudi Royal Palace / AFP Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (à droite) et le président américain Joe Biden au palais Al-Salam, dans le port de Djeddah, sur la mer Rouge, en Arabie saoudite, le 15 juillet 2022.

Washington cherche également à conclure un accord diplomatique plus large au Moyen-Orient, qui permettrait à l’ Arabie saoudite de normaliser ses relations avec Israël. Au-delà des implications diplomatiques, les responsables américains ont déclaré espérer qu’un tel accord sur les infrastructures pourrait réduire les délais de transport, les coûts et l’utilisation du diesel, et rendre les échanges plus rapides et moins chers.

L'Arabie saoudite participera également à un forum d'investissement au cours du sommet du G20.