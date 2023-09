Washington confirme avoir saisi un chargement de pétrole iranien en avril

Le 19 avril, le propriétaire du navire, Suez Rajan Ltd, a plaidé coupable de violation de sanctions et a écopé d'une amende de 2,5 millions de dollars

Les Etats-Unis ont confirmé vendredi avoir saisi une cargaison de pétrole iranien en avril, juste avant que l'Iran ne saisisse deux navires dans la région du Golfe.

Le ministère américain de la Justice a indiqué que le gouvernement des Etats-Unis avait saisi le Suez Rajan, pétrolier opéré par un armateur grec, et son chargement de 980.000 barils de pétrole brut, qui aurait été vendu par les puissants Gardiens de la Révolution iraniens à la Chine.

Cette vente aurait violé les sanctions américaines et internationales et les Etats-Unis ont obtenu un mandat au début de l'année pour la saisie.

Le 19 avril, le propriétaire du navire, Suez Rajan Ltd, a plaidé coupable de violation de sanctions et a écopé d'une amende de 2,5 millions de dollars. L'opérateur grec du navire, Empire Navigation, a ensuite accepté de coopérer avec les autorités américaines et a ordonné au vaisseau, qui se trouvait alors en Asie du Sud-Est, d'emmener sa cargaison de pétrole vers les Etats-Unis.

A l'époque, les autorités américaines n'avaient pas voulu confirmer qu'elles prenaient le contrôle du pétrolier et que ce dernier faisait route vers les Etats-Unis.

Quelques jours plus tard, l'Iran saisissait deux pétroliers. L'un battant pavillon des Iles Marshall - l'Advantage Sweet - naviguait vers les Etats-Unis dans le Golfe d'Oman. L'autre, opéré par un armateur grec, le Niovi, se rendait de Dubaï à Fujairah.

Les Etats-Unis avaient accusé l'Iran de "harcèlement" et d'"interférence avec les droits de navigation dans les eaux régionales et internationales".

Les saisies avaient fait monter la pression dans la région du Golfe.