A Delhi, Biden et Modi mettent à nouveau en scène leur bonne entente

Ce format diplomatique est cher à la Maison Blanche, en pleine offensive en Asie pour tenir tête à la Chine autour des questions de sécurité

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, et le président américain, Joe Biden, ont vanté, vendredi, le "partenariat solide et durable" entre leurs deux pays, après une rencontre fermée à la presse. Les deux dirigeants ne se quittent plus, ou presque: leur rencontre bilatérale, à la veille du sommet du G20 à New Delhi, fait suite à une fastueuse visite d'Etat de Narendra Modi à la Maison Blanche en juin. Et le Premier ministre indien s'est dit vendredi, dans le communiqué commun, "impatient" de recevoir à nouveau le président américain l'an prochain pour une réunion du Quad.

https://twitter.com/i/web/status/1700172404394516499 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

SAUL LOEB / AFP Le président américain Joe Biden débarque de l'Air Force One à son arrivée à l'aéroport à la veille du sommet du G20 de deux jours à New Delhi le 8 septembre 2023.

Ce format diplomatique est cher à la Maison Blanche, en pleine offensive en Asie pour tenir tête à la Chine, rassemble l'Inde, les Etats-Unis, l'Australie et le Japon autour de questions de sécurité.

PUNIT PARANJPE / AFP Des étudiants donnent la touche finale aux peintures du président américain Joe Biden et du Premier ministre indien Narendra Modi à Mumbai le 5 septembre 2023

Lors de la réunion, les deux dirigeants ont estimé, selon leur communiqué, que le sommet du G20 allait "faire avancer les objectifs communs" sur le plan économique, notamment en "réformant profondément et en musclant les banques de développement multilatérales", ce qui est le grand objectif de Joe Biden à New Delhi. Ils ont aussi dit leur soutien à une région indo-pacifique "libre" et "ouverte", formulation prudente utilisée par l'administration Biden pour dénoncer les ambitions chinoises dans la région. Cette réunion à très haut niveau a suscité une polémique auprès des journalistes qui accompagnent le président américain, et qui ont été tenus à l'écart, ce qui est inhabituel.

MARK MAKELA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Des membres du personnel de la Maison Blanche jouent au jeu « Go Fish » avec un jeu de cartes indiquant « BIENVENUE À BORD D'AIR FORCE ONE » sur les colonnes de presse

Le gouvernement indien a diffusé des images, léchées, au ralenti et sans le son, de Joe Biden et Narendra Modi en grande conversation dans la résidence du chef de gouvernement nationaliste hindou. Dans leur communiqué, Joe Biden et Narendra Modi ont dit leur soutien aux "valeurs communes de liberté, démocratie, droits humains, inclusion, pluralisme."