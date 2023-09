L'Union africaine devient officiellement le nouveau membre permanent du G20

Le Groupe comprend désormais 21 membres avec l'UA, 19 autres pays et l'Union européenne; considérées comme les plus grandes puissances économiques de la planète

L'Union africaine (UA) a rejoint le Groupe des 20 principales économies en tant que membre permanent. L'annonce officielle a eu lieu ce samedi à New Delhi, lors du sommet des dirigeants.

"Avec l'approbation de tous, je demande au chef de l'Union africaine de prendre son siège en tant que membre permanent du G20", a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi, hôte du sommet, dans son discours d'ouverture.

Ludovic MARIN / POOL / AFP Le président de l'Union africaine et président des Comores, Azali Assoumani (à droite), rencontre le Premier ministre indien Narendra Modi (au centre) et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors du Sommet des dirigeants du G20 à New Delhi.

L'UA compte officiellement 55 membres, mais six de ses membres ayant subi des coups d'Etat putschistes sont actuellement suspendus de l'organisation. Dans l’ensemble, le collectif a un PIB de 3 000 milliards de dollars et compte quelque 1,4 milliard d’habitants. Avant samedi, l'Afrique du Sud était le seul État membre du continent africain au G20, qui représente 85 pour cent du PIB mondial, avec 19 pays et l'UE.

https://twitter.com/i/web/status/1700423181104816554 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Je salue l'entrée de l'Union africaine au G20 en tant que membre à part entière. Cette adhésion, pour laquelle nous préconisons depuis longtemps, fournira un cadre propice pour amplifier le plaidoyer en faveur du continent et sa contribution efficace dans la réponse aux défis mondiaux" a écrit le chef de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat sur X (anciennement Twitter).

"Maturité diplomatique de l'Inde"

Narendra Modi a décrit le sommet du G20 comme l'avènement de la maturité diplomatique de l'Inde. Le leader du pays le plus peuplé de la planète a également fait pression pour obtenir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, et a qualifié le sommet de "G20 populaire". L'adhésion à l’UA au G20 semble être l’un des seuls résultats tangibles du sommet, qui pourrait également inclure une connexion commerciale "historique" entre l’Inde et l’UE à travers le Moyen-Orient.

Twitter - Narendra Modi President Biden and Presdent Modi meet ahead of the G20 summit in New Delhi, India, September 8th 2023

Le G20 est particulièrement divisé sur la guerre menée par la Russie en Ukraine et sur la manière de financer le changement climatique, et il est de plus en plus difficile de trouver un consensus entre ses membres. Le président russe Vladimir Poutine, qui fait face à un mandat d'arrêt international, ne sera pas présent à New Delhi et a envoyé pour le représenter le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Le dirigeant chinois Xi Jinping, également absent, a dépêché son Premier ministre Li Qiang pour représenter la deuxième puissance économique mondiale.