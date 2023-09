Le sommet du G20 de New Delhi s'achève, un succès selon Lavrov et Lula

L'Inde a réussi à faire adopter une déclaration commune qui dénonce le recours à la force à des fins de conquête territoriale en s'abstenant de critiquer Moscou

Le Premier ministre indien Narendra Modi a conclu dimanche un sommet du G20 qualifié de succès notamment par la Russie et le Brésil, qui accueillera la prochaine édition à Rio de Janeiro. L'Inde, pays hôte cette année, a réussi à faire adopter une déclaration commune, qui dénonce le recours à la force à des fins de conquête territoriale, mais s'est abstenue de critiquer directement l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Si Kiev avait affirmé dès samedi, par la voix d'un porte-parole de son ministère des Affaires étrangères, que "le G20 n'a pas de quoi être fier", le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a estimé pour sa part dimanche que "le sommet est sans aucun doute un succès".

HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / HANDOUT / AFP Une photographie prise et publiée par le ministère russe des Affaires étrangères le 9 septembre 2023 montre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov arrivant pour assister au sommet du G20 à New Delhi.

"Nous avons été capables de déjouer les tentatives de l'Occident pour "ukrainiser" l'ordre du jour du sommet", s'est félicité lors d'une conférence de presse à New Delhi M. Lavrov, qui emmenait la délégation russe en l'absence du président Vladimir Poutine. "Le texte ne mentionne pas la Russie du tout."

"La présidence indienne a vraiment réussi à unir les participants au G20 qui représentent le Sud global", a ajouté M. Lavrov, suggérant que le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde et la Chine ont pu faire entendre leur voix.

"Besoin de paix"

D'après un message sur X (anciennement Twitter) du responsable indien Amitabh Kant, un des organisateurs clés du sommet, le texte de compromis sur l'Ukraine dans la déclaration finale a nécessité "plus de 200 heures de négociations non-stop, 300 réunions bilatérales (et) 15 projets" de texte. M. Modi a transmis symboliquement dimanche à Lula le maillet de la présidence tournante du G20, l'assurant de son "soutien" et se disant certain qu'il saura faire "avancer nos objectifs communs". Le prochain sommet doit se tenir en novembre 2024 à Rio de Janeiro.

Grigory Sysoev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Vladimir Poutine

Au cours d'un entretien diffusé samedi soir sur la chaîne télévisée indienne Firstpost, Lula a assuré que M. Poutine recevrait une invitation, assurant qu'il n'y serait pas arrêté, en dépit d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) émis en mars, qui accuse le président russe de crimes de guerre pour la déportation d'enfants ukrainiens.

"Insuffisant" sur le climat

Au-delà de l'Ukraine, les pays du G20 sont aussi divisés sur l'avenir du pétrole. Alors que l'année 2023 est en voie de devenir la plus chaude jamais connue par l'humanité, la déclaration finale a échoué à appeler à une sortie des énergies fossiles, même si elle soutient pour la première fois l'objectif de tripler les renouvelables d'ici 2030.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est quant à lui félicité samedi soir de l'annonce, lors du sommet du G20 d'une initiative visant à établir un couloir économique reliant l'Asie et l'Europe. Ce projet impliquera plusieurs pays, notamment l'Inde, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël, aux côtés des États-Unis et de l'Union européenne.