Elections régionales en Russie : le parti de Poutine en tête dans les régions annexées d'Ukraine

La Commission électorale centrale de Russie a affirmé dimanche que le parti Russie unie du président Vladimir Poutine arrivait en tête des élections régionales dans les quatre territoires annexés par Moscou en Ukraine.

Selon les premiers résultats publiés sur le site de la Commission, et alors que le dépouillement est toujours en cours, les électeurs de ces régions occupées dans l'est et le sud de l'Ukraine soutiennent Russie unie. Kiev et ses alliés occidentaux ont dénoncé des scrutins "illégaux".