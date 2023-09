Échange de prisonniers : les États-Unis débloquent 6 milliards de dollars de fonds iraniens

L'Iran a affirmé qu'il pourrait utiliser cet argent pour acheter "tout bien autorisé" par les États-Unis, et "utiliser pleinement ces fonds débloqués"

Washington a confirmé lundi autoriser le transfert de 6 milliards de dollars de fonds iraniens gelés en Corée du Sud, dans le cadre de l'accord conclu en août avec Téhéran sur un échange de prisonniers. Le chef américain de la diplomatie, Antony Blinken, "a paraphé une dispense permettant le transfert de ces fonds", dans une notification formelle au Congrès américain, a indiqué lundi un porte-parole du département d'État, en précisant que cela avait été fait la semaine dernière.

SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Antony Blinken

"Comme nous l'avons annoncé précédemment, les États-Unis ont accepté le transfert de fonds de la Corée du Sud vers des comptes restreints détenus au Qatar et la libération de cinq ressortissants iraniens actuellement détenus aux États-Unis afin de faciliter la libération de cinq citoyens américains détenus en Iran", selon la même source. "Nous n'avons levé aucune des sanctions contre l'Iran et l'Iran ne bénéficie d'aucun allègement des sanctions".

Plus tôt lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani avait indiqué que Téhéran espérait finaliser dans "les prochains jours" le transfert de ses fonds gelés en Corée du Sud. "Nous espérons que le transfert sera achevé dans les prochains jours et que l'Iran aura pleinement accès à ses actifs", a-t-il déclaré.

ATTA KENARE / AFP Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani

L'Iran pourrait utiliser ces six milliards de dollars pour des achats humanitaires tels que des denrées alimentaires et des médicaments. Nasser Kanani a néanmoins affirmé le même jour que l'Iran pourrait acheter "tout bien non sanctionné" par les États-Unis, et "utiliser pleinement ces fonds débloqués", pas seulement pour acheter "des médicaments et de la nourriture". "Nous sommes optimistes sur le fait que l'échange de prisonniers aura lieu bientôt", a-t-il ajouté.