Le train blindé de Kim, une forteresse ambulante à la James Bond

Lent, luxueux et équipé de dispositifs dignes de James Bond: surnommé la "forteresse ambulante", le train blindé à bord duquel Kim Jong Un est entré en Russie mardi, avant une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, est le moyen de transport privilégié du dirigeant nord-coréen.

Pourquoi le train ?

Comme Staline, les chefs d'Etat de la dynastie Kim ont toujours évité au maximum les moyens de transport aérien, jugés trop vulnérables. Kim Jong Un ne déroge pas à une tradition lancée par son grand-père Kim Il Sung, et perpétuée par son père Kim Jong Un. C'est ainsi en train blindé qu'il s'était rendu à Pékin en 2018, et à Hanoï l'année suivante, pour un sommet avec son homologue américain Donald Trump. Un voyage qui avait alors duré une soixantaine d'heures.

En 2001, il avait fallu pas moins de 24 jours à son père pour effectuer un aller-retour Pyongyang-Moscou, un marathon de quelque 20.000 km.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Cette photo prise par l'agence de presse officielle coréenne (KCNA) montre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (au centre) saluant alors qu'il quitte Pyongyang en train pour une visite en Russie.

Un officiel russe convié à bord, Konstantin Pulikovsky, avait témoigné du luxe régnant à bord du train, où étaient servis homard et vins français. Selon la version officielle, c'est d'ailleurs à bord de son train qu'est décédé Kim Il Sung d'une crise cardiaque en 2011, lors d'une "visite de terrain" en province. Preuve de leur importance symbolique, les trains utilisés par Kim Il Sung et Kim Jong Un sont exposés au Palais mémorial de Kumsusan de Pyongyang, où reposent les dépouilles des deux ex-dirigeants.

Quelles caractéristiques ?

Fabriqué à Pyongyang en plusieurs exemplaires quasi-identiques, le train de Kim est intégralement blindé, des vitres jusqu'aux parois en passant par le plancher, ce qui le met en principe à l'abri des balles et des explosifs.

(AP Photo/Ng Han Guan) Un train vert avec des garnitures jaunes, ressemblant à celui utilisé par le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de ses précédents voyages, est vu roulant avec un slogan qui dit "Vers une nouvelle victoire" à la frontière entre la Corée du Nord et la Russie et la Chine.

Mais ses caractéristiques ne se limitent pas à cela, si l'on en croit le ministère sud-coréen de l'Unification. "Il dispose d'armes d'assaut et d'un hélicoptère utilisable en cas d'urgence", selon cette source. Revers de la médaille: en raison du poids de ces équipements, le train ne peut pas dépasser les 60 km/h. Reste qu'il offre des conditions de sécurité incomparablement plus élevées qu'un avion, où les "chances de survie sont considérablement réduites" en cas d'attaque, relève le ministère sud-coréen. Il peut, en outre, aisément faire machine arrière en cas d'imprévu et ses itinéraires sont "plus difficiles à prévoir" que ceux d'un avion.

Pour mettre toutes les chances de son côté, Kim Il Sung a l'habitude de faire déployer des militaires tout le long des tracés qu'il emprunte, comme cela avait été le cas lors de son déplacement à Hanoï en 2019.