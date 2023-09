Les États-Unis sanctionnent un réseau libano-sud-américain accusé de financer le Hezbollah

"L'action entreprise aujourd'hui souligne l'engagement du gouvernement américain à poursuivre les agents et les financiers du Hezbollah, où qu'ils se trouvent"

Le Trésor américain a imposé des sanctions pour terrorisme à un réseau de sept personnes et entreprises du Liban et d'Amérique du Sud, accusées de financer le groupe terroriste Hezbollah. Parmi eux, un Libanais impliqué selon les autorités dans deux attentats meurtriers en Argentine dans les années 1990, a rapporté l'Associated Press.

Amer Mohamed Akil Rada a ainsi été décrit comme "l'un des membres opérationnels" qui ont perpétré l'attentat contre l'Association mutuelle israélo-argentine à Buenos Aires en 1994, qui a fait 85 morts et des centaines de blessés. En 1992, un attentat contre l'ambassade d'Israël en Argentine avait fait 29 morts. "L'action entreprise aujourd'hui souligne l'engagement du gouvernement américain à poursuivre les agents et les financiers du Hezbollah, où qu'ils se trouvent", a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier.

Le groupe soutenu par l'Iran est désigné comme une "organisation terroriste étrangère" par Washington, qui affirme également qu'il est impliqué dans le trafic de drogue en Amérique latine pour générer des revenus. Selon le Trésor, Amer Mohamed Akil Rada a passé plus de dix ans en Amérique du Sud avant de s'installer au Liban. Pendant son séjour, il aurait dirigé une entreprise de charbon de bois qui exportait fréquemment de la Colombie vers le Liban, et aurait utilisé "80 % des recettes de son entreprise commerciale au profit du Hezbollah".