Vladimir Poutine et Kim Jong Un se rencontrent au cosmodrome russe de Vostotchny

"Nous allons faire de la relation entre la Corée du Nord et la Russie la priorité absolue de notre politique étrangère", a affirmé Kim Jong Un

Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se sont retrouvés au cosmodrome russe de Vostotchny, dans l'Est de la Russie, y échangeant une poignée de main, selon une vidéo relayée par le Kremlin mercredi.

MM. Kim et Poutine s'entretiendront au sujet des "relations commerciales" et des "affaires internationales" sur la base de lancement d'engins spatiaux, ont rapporté des agences de presse russes: "Je suis très content de vous voir. Je vous remercie d'être venu en Russie", a déclaré M. Poutine, selon des images diffusées à la télévision russe. "Nous allons donner la priorité à la relation entre la Corée du Nord et la Russie et en faire la priorité absolue de notre politique étrangère", a répondu Kim.

Quelques instants plus tôt, les agences russes avaient fait état de l'arrivée des deux dirigeants sur place. Le chef de l'Etat russe avait refusé de communiquer à l'avance son programme sur les lieux.

AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Kim Jung Un et Vladimir Poutine

Les deux hommes doivent notamment parler de "sujets sensibles", avait indiqué en amont le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Selon Washington, la rencontre pourrait déboucher sur un accord de vente d'armes de la Corée du Nord à la Russie pour soutenir l'offensive russe en Ukraine.

Parti dimanche soir de Pyongyang à bord d'un train blindé, Kim Jong Un effectue son premier voyage à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il avait déjà rencontré M. Poutine au cours de son précédent voyage à l'étranger, à Vladivostok en 2019.