50 accords signés à New Delhi entre l'Inde et l'Arabie saoudite

Les accords ont été signés lors du Forum d'investissement indo-saoudien en marge du G20

L'Inde et l'Arabie saoudite, qui ont largement affiché leurs liens lors du récent sommet du G20, ont officialisé plus de 50 accords dans les technologies de l'information et de la communication, l'entrepreneuriat, les produits chimiques, l'énergie et la fabrication de pointe.

Ludovic MARIN / POOL / AFP Le Premier ministre indien Narendra Modi et le prince héritier Mohammed ben Salmane lors d'une session du Sommet des dirigeants du G20 le 9 septembre 2023

Les accords ont été signés lors du Forum d'investissement indo-saoudien à New Delhi, en marge d'une visite d'État officielle du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour le sommet du G20.

CARL DE SOUZA (AFP) Energie solaire

Certains des accords incluent, notamment, un accord initial entre les sociétés Al Jomaih Energy and Water et Avaada Energy pour l'ingénierie, la construction, l'approvisionnement et le co-développement de projets de solutions de stockage d'énergie solaire, éolienne, hybride au Moyen-Orient.

L'Inde s'est classée deuxième en termes de volume d'échanges commerciaux avec l'Arabie saoudite en 2022, avec 52,45 milliards de dollars et un taux de croissance annuel de 51 %. Par ailleurs, l’Arabie saoudite envisage "d’ouvrir un bureau pour le ministère de l’Investissement en Inde" et devrait prochainement envoyer une délégation.

Les Etats-Unis ont également lancé, lors G20, un ambitieux projet de "couloir" logistique reliant l'Inde et l'Europe au Moyen-Orient, avec un rôle de premier plan pour l'Arabie saoudite. Un accord de principe a été signé samedi, à New Delhi, entre les Etats-Unis, l'Inde, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Union européenne, la France, l'Allemagne et l'Italie, selon un communiqué diffusé par la Maison Blanche.