Vladimir Poutine accepte l'invitation de Kim Jong Un à se rendre en Corée du Nord

"Kim Jong Un a invité avec courtoisie Poutine à visiter la République populaire démocratique de Corée quand cela lui conviendra"

Le président russe Vladimir Poutine a accepté l’invitation de Kim Jong Un à se rendre en Corée du Nord, lors de leur rencontre en Russie. "Kim Jong Un a invité avec courtoisie Poutine à visiter la RPDC (République populaire démocratique de Corée) quand cela lui conviendra", a rapporté jeudi l'agence de presse d'Etat nord-coréenne KCNA. "Poutine a accepté avec plaisir l'invitation et réaffirmé son invariable volonté de continuer à faire avancer l'histoire et la tradition de l'amitié Russie-RPDC", a-t-elle ajouté.

Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Vladimir Poutine et Kim Jong Un à Vostochny, Russie

Signe du renforcement de leurs liens, Moscou a proposé à Pyongyang d'envoyer un cosmonaute nord-coréen dans l'espace, selon les agences russes. Il s'agirait du premier Nord-Coréen à accéder à l'orbite terrestre, alors que le pays reclus cherche à développer ses programmes spatiaux. Egalement mercredi, le numéro un nord-coréen a assuré à M. Poutine que Moscou remporterait une "grande victoire" sur ses ennemis, la Russie étant engagée dans une guerre en Ukraine depuis plus d'un an et demi.

Le président russe a, lui, trinqué au "renforcement futur de la coopération" avec Pyongyang, parlant devant la presse de "perspectives" de coopération militaire malgré les sanctions internationales visant la Corée du Nord à cause de ses programmes nucléaires et de ses missiles en développement. Le dirigeant nord-coréen s'est dit prêt à élaborer avec M. Poutine un "plan pour les 100 prochaines années" afin d'établir des relations stables et "tournées vers l'avenir", a rapporté jeudi KCNA.

Artyom Geodakyan, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Vladimir Poutine et Kim Jong Un à Vostochny, Russie

M. Poutine a également évoqué la possibilité que la Russie aide Pyongyang à construire des satellites. Matthew Miller, porte-parole du Département d'État américain, s'est inquiété de toute coopération dans ce domaine, qui serait "en violation de plusieurs résolutions de l'ONU", ajoutant que les États-Unis "n'hésiteront pas" à imposer des sanctions contre Pyongyang et Moscou le cas échéant.