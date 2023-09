Les États-Unis réaffectent 30 millions de dollars d'aide militaire de l'Égypte vers le Liban

Ce transfert fait suite à la décision de l'administration Biden de réorienter 85 millions de dollars de fonds militaires initialement destinés à l'Égypte

Les États-Unis ont décidé de réacheminer 30 millions de dollars (27,9 millions d’euros) d'aide militaire de l'Égypte vers le Liban, selon des informations diffusées par la chaîne saoudienne basée à Dubaï Al Arabiya mercredi. Cette réaffectation souligne l'engagement de l'administration Biden à soutenir les Forces armées libanaises. Le soutien aux forces armées libanaises a bénéficié d'un appui bipartisan ces dernières années, étant donné son rôle crucial dans le maintien de la stabilité dans le pays, notamment avec la paralysie gouvernementale qui perdure.

AFP Armée libanaise

Ce transfert de fonds fait suite à la décision de l'administration Biden, indiquée au Congrès, de sa décision de réorienter 85 millions de dollars de fonds militaires initialement destinés à l'Égypte, en raison de préoccupations liées aux violations des droits de l'homme. Environ 55 millions de dollars venant de ces fonds devraient être alloués à Taïwan, selon le Wall Street Journal.

Depuis 2006, le Liban bénéficie d'une aide humanitaire, éducative et militaire substantielle de la part des États-Unis et jouit généralement du soutien des sénateurs et des membres du Congrès américain. Les responsables américains soutiennent que le renforcement des forces armées libanaises est essentiel pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis, car il renforce les institutions de l'État libanais et agit comme une contre-mesure à l'influence du Hezbollah.

SAUL LOEB / AFP Congrès américain

En début de semaine, le général Erik Kurilla, haut responsable militaire américain pour le Moyen-Orient, s'est rendu à Beyrouth dans le but de renforcer la collaboration en matière de formation et de faire face aux menaces régionales. Au cours de sa visite, il a notamment rencontré le général libanais Joseph Aoun.