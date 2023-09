Les États-Unis et Bahreïn signent un accord stratégique économique et sécuritaire

Cet accord permettra de "mieux déterminer les menaces et d'y répondre au fur et à mesure qu'elles se présentent"

Les États-Unis et Bahreïn ont signé mercredi un accord stratégique économique et sécuritaire qui, selon le secrétaire d'État américain Antony Blinken, élargira la collaboration entre les deux pays en matière de défense et de renseignement, a rapporté l'agence Reuters.

L'accord a été signé lors d'une réunion au département d'État entre M. Blinken et le prince héritier et Premier ministre de Bahreïn, le prince Salman ben Hamad Al Khalifa.

"Au cœur de cet accord se trouve un objectif commun : travailler ensemble à la construction d'une région plus sûre, plus prospère et mieux connectée à l'économie mondiale", a déclaré M. Blinken aux journalistes juste avant la cérémonie de signature. "Nous espérons que cet accord servira de cadre à d'autres pays qui souhaitent se joindre à nous pour renforcer la stabilité régionale, la coopération économique et l'innovation technologique", a-t-il affirmé.

AP Photo/Andrew Harnik Antony Blinken et Salman ben Hamad al Khalifa

Ce développement intervient alors que le gouvernement Biden négocie avec l'Arabie saoudite un pacte de défense américano-saoudien et la possibilité d'un accord israélo-saoudien visant à normaliser les relations.

Bahreïn accueille déjà la cinquième flotte de la marine américaine et le siège du commandement central des forces navales américaines. Des milliers de militaires américains sont déployés à Bahreïn, qui est considéré comme un allié majeur non membre de l'OTAN. Dans une région qui se méfie de l'influence de l'Iran, un responsable de l'administration Biden a précisé que l'accord était "une question de dissuasion et de mise en place de conditions pour une région plus stable à l'avenir".