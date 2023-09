Sanctions américaines contre des entreprises turques aidant la Russie

"Le gouvernement américain cible les personnes et les entités qui tentent de contourner les sanctions, celles qui aident la Russie à mener sa guerre"

Les Etats-Unis ont imposé jeudi une nouvelle salve de sanctions contre la Russie pour sa guerre en Ukraine, ciblant en particulier cinq entreprises turques.

"Le gouvernement américain cible les personnes et les entités qui tentent de contourner les sanctions, celles qui aident la Russie à mener sa guerre contre l'Ukraine et celles qui participent au renforcement de la production énergétique de la Russie", a déclaré le secrétaire d'Etat Antony Blinken dans un communiqué. Parmi les entreprises sanctionnées figurent trois sociétés turques suspectées d'avoir fourni des pièces et équipements pour la fabrication de drones à des entreprises russes du secteur de la défense.

Handout / TURKISH PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Recep Tayyip Erdogan rencontre Vladimir Poutine

Deux autres entreprises turques, ainsi que le propriétaire de l'une d'entre elles, ont été ciblés pour avoir fourni des services au secteur naval russe. Elles font partie des plus de 150 personnes, sociétés et institutions inscrites jeudi sur les listes noires du Trésor américain et du département d'Etat pour leur rôle présumé dans le soutien à la guerre que la Russie mène depuis près de 19 mois contre l'Ukraine. La plupart des personnes citées sont des fabricants, des sociétés commerciales et des instituts russes qui soutiennent la production d'armes et d'autres fournitures pour les forces armées russes, ainsi que leurs dirigeants ou gérants. Par ailleurs, deux personnes impliquées dans le groupe paramilitaire russe Wagner ont été placées sur la liste noire des sanctions, l'une pour avoir facilité le commerce d'armes avec la Corée du Nord et l'autre pour le rôle de Wagner en Centrafrique. Depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, les Etats-Unis, et d'autres pays, ont imposé de vastes sanctions contre la Russie visant à affaiblir son économie et contrarier son effort de guerre.