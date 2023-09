Kim Jong Un accueilli par le ministre russe de la Défense à Vladivostok

Mercredi, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé que Kim Jong Un allait assister à Vladivostok à une "démonstration" de la flotte russe du Pacifique

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est arrivé samedi à Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe, où il a été accueilli par le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, a annoncé l'agence de presse d'Etat Tass.

AFP Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou - Image d'illustration

M. Kim, qui effectue en Russie son premier déplacement à l'étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19, est arrivé à l'aéroport de Knevichi à Vladivostok en provenance de Komsomolsk-sur-l'Amour, où il a visité vendredi des usines aéronautiques, a précisé Tass. Mercredi, le président russe Vladimir Poutine avait annoncé que Kim Jong Un allait assister à Vladivostok à une "démonstration" de la flotte russe du Pacifique.

Dans cette grande ville aux confins de la Russie, située près des frontières chinoise et nord-coréenne, Kim Jong Un doit également "visiter l'université fédérale d'Extrême-Orient et certaines installations de l'Académie des sciences de Russie, dont les laboratoires travaillent sur la biologie marine", avait détaillé M. Poutine à la télévision russe. Le président russe et le dirigeant nord-coréen se sont rencontrés mercredi sur le cosmodrome de Vostotchny, à près de 8.000 kilomètres à l'est de Moscou. Arrivé en Russie mardi, M. Kim a invité M. Poutine à se rendre prochainement en Corée du Nord, mais aucun accord n'a été signé entre les deux pays, selon le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov. Les Occidentaux soupçonnent Moscou de vouloir acheter des armes à Pyongyang pour le conflit en Ukraine. La Corée du Nord est pour sa part suspectée de vouloir acquérir des technologies pour ses programmes nucléaires et de missiles.

Echanges de fusils

Au cours de leur rencontre les deux dirigeants s'étaient mutuellement offert un fusil, des présents vus comme symboliques étant donné les craintes occidentales.

Après s'être tournée vers l'Iran pour qu'il lui livre des centaines de drones explosifs, la Russie pourrait trouver des ressources utiles auprès de Pyongyang, qui dispose d'importants stocks de matériel soviétique et produit en masse des armes conventionnelles.