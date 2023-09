Les volcans du nord de la Martinique inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco

La montagne Pelée et les pitons du nord recouvrent 13.980 hectares de superficie, soit 12% du territoire martiniquais

L'inscription de la montagne Pelée et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'Unesco a été validée samedi à Ryad lors de la 45e session du comité du patrimoine mondial, a annoncé l'organisation onusienne.

"C'est un moment historique pour la Martinique, mais au-delà, pour la Caraïbe et le monde entier", s'est réjoui le président du conseil exécutif de Martinique, Serge Letchimy.

Anne-Christine POUJOULAT / AFP Montagne Pelée

"L'inscription sur la liste du patrimoine mondial représente un outil puissant et précieux de conservation mais c'est aussi l'expression d'une identité écologique", a-t-il ajouté.Cette décision "est une reconnaissance de la valeur universelle du patrimoine naturel martiniquais, qui se distingue par sa géologie et sa biodiversité exceptionnelles" et constitue "un signal fort en faveur de la préservation de la biodiversité", s'est pour sa part félicité le Quai d'Orsay.

Selon le parc naturel de la Martinique, l’inscription au patrimoine mondial "pourrait augmenter le nombre de visiteurs de 30 à 40%" sur l’île.

L'éruption de la montagne Pelée, le 8 mai 1902, avait provoqué la mort de près de 28.000 personnes. Cent-vingt-et-un an après son explosion, le volcan, toujours actif, reste sous surveillance permanente.

Avec cette inscription, la Martinique acquiert son troisième label Unesco en deux ans, après celui de réserve de biosphère et celui décerné pour "les bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine immatériel" concernant la yole ronde, une embarcation traditionnelle.