Exclusion des inspecteurs de l'AIEA en Iran : Téhéran "viole tous ses engagements", estime Netanyahou

L'Iran a retiré l'accréditation de plusieurs inspecteurs de l'AIEA chargés de contrôler son programme nucléaire, un geste "sans précédent"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé samedi soir que l’Iran "viole tous ses engagements" dans sa quête d'armes nucléaires, après qu'il a été révélé que la République islamique avait banni un tiers des inspecteurs de l'AIEA qui lui étaient affectés, entravant ainsi la surveillance des activités atomiques de Téhéran.

"Israël n'est pas surpris par les mesures prises par l'Iran, qui prouvent qu'il continue à violer tous ses engagements envers la communauté internationale", a indiqué le Premier ministre dans un communiqué publié par son cabinet.

L'Iran a retiré l'accréditation de plusieurs inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) chargés de contrôler son programme nucléaire, a annoncé samedi l'instance onusienne, condamnant un geste "sans précédent".

Avec cette mesure, qui intervient après un autre cas récent, "l'Iran a supprimé un tiers du groupe central" d'experts, ce qui "affecte directement et drastiquement" la capacité de l'AIEA à mener sa mission et à garantir le caractère pacifique des activités nucléaires, a regretté le directeur général Rafael Grossi dans un communiqué.

Si elle est en théorie permise par les accords liant l'Agence à l'Iran, cette décision unilatérale est "disproportionnée et sans précédent", insiste M. Grossi. C'est "un pas de plus dans la mauvaise direction" et "porte un coup inutile à une relation déjà tendue", estime-t-il, appelant le gouvernement à "revoir sa position" et à "rectifier le tir".

AP/Atomic Energy Organization of Iran 2019 © Des centrifugeuses dans l'installation d'enrichissement d'uranium de Natanz, dans le centre de l'Iran, le 5 novembre 2019.

Depuis plus de deux ans maintenant, l'AIEA peine à contrôler le programme nucléaire iranien, qui ne cesse de monter en puissance. La République islamique a expliqué avoir pris cette mesure en riposte à l'avertissement lancé cette semaine par les Etats-Unis et les pays européens du groupe E3 (France, Allemagne et Royaume-Uni), à l'occasion du Conseil des gouverneurs réuni à Vienne, siège de l'AIEA.

Devant le "refus délibéré de l'Iran de collaborer avec l'Agence", ils ont brandi la menace d'une nouvelle résolution. Si Téhéran "ne met pas en œuvre les actions essentielles et urgentes" requises, le Conseil "devra être prêt à prendre d'autres mesures", avait prévenu le quatuor.

Pour l'heure, les puissances occidentales s'en sont tenues à une "déclaration conjointe" soutenue par une soixantaine de pays, exhortant l'Iran à "agir immédiatement" pour résoudre les contentieux avec l'AIEA. Une prise de position jugée inacceptable par le gouvernement iranien.