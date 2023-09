Nucléaire : l'UE appelle l'Iran à revenir sur l'exclusion des inspecteurs de l'AIEA

"L'UE demande instamment à l'Iran de revoir sa décision sans délai", a affirmé un porte-parole des Vingt-Sept

L'Union européenne a appelé dimanche l'Iran à revenir sur sa décision de supprimer l'accréditation de plusieurs inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), chargés de contrôler son programme nucléaire.

"L'UE demande instamment à l'Iran de revoir sa décision sans délai", a affirmé un porte-parole des Vingt-Sept. Bruxelles, qui joue le rôle de coordinateur dans le cadre de l'accord de 2015 conclu avec l'Iran sur le nucléaire, connu sous l'acronyme JCPOA, est "très inquiète", a-t-il ajouté. "L'impact direct et sévère de cette décision sur la capacité de l'agence à conduire ses activités de vérification, ce qui inclut le suivi" du JCPOA, "est particulièrement inquiétant", a-t-il affirmé. L'Iran a retiré l'accréditation de plusieurs inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) chargés de contrôler son programme nucléaire, a annoncé samedi l'instance onusienne, condamnant un geste "sans précédent". Avec cette mesure, qui intervient après un autre cas récent, "l'Iran a supprimé un tiers du groupe central" d'experts, ce qui "affecte directement et drastiquement" la capacité de l'AIEA à mener sa mission et à garantir le caractère pacifique des activités nucléaires, a regretté samedi son directeur général Rafael Grossi.

AP Photo/Michael Gruber A national flag of Iran waves in front of the building of the International Atomic Energy Agency, IAEA, in Vienna, Austria, December 17, 2021.

Selon un média iranien et un diplomate occidental, ce sont huit inspecteurs qui sont concernés, tous Français ou Allemands. La République islamique a expliqué avoir pris cette mesure en riposte à l'avertissement lancé cette semaine par les Etats-Unis et les pays européens du groupe E3 (France, Allemagne et Royaume-Uni), à l'occasion du Conseil des gouverneurs réuni à Vienne, siège de l'AIEA. L'Iran s'est affranchi progressivement des engagements pris dans le cadre de l'accord de 2015, en réaction au retrait des Etats-Unis décidé en 2018 par le président Donald Trump. Ce pacte était censé limiter les activités atomiques de l'Iran en échange d'une levée des sanctions internationales. Des discussions menées à Vienne par les différentes parties prenantes pour le ranimer ont échoué l'an dernier.