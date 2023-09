La France veut rester attractive pour les Israéliens

La France est une destination de choix pour la clientèle israélienne à la recherche d'une expérience haut de gamme

Première destination touristique mondiale avec 80 millions de visiteurs annoncés pour 2023, la France demeure un des pays les plus attractifs au monde. Ce dimanche, plus de 45 acteurs du tourisme français présentent leurs prestations aux tours opérateurs israéliens. "Les Israéliens sont venus dans les stations, via les club med, ils ont découvert la région. Et petit à petit, ils ont prolongé leur séjour. Il s'agit d'un marché très important", déclare Corinne Renard, chargée de promotion pour la région Auvergne Rhône-Alpes à i24NEWS.

"Aujourd'hui, il y a des tours opérateurs spécialisés qui affrètent des charters. On compte environ plus de 30 000 Israéliens qui viennent à l'année", a-t-elle indiqué. "Le tourisme israélien sait dépenser, fait beaucoup de shopping, et se rend beaucoup dans les musées et les restaurants. Il s'agit d'un tourisme qui intéresse nos partenaires de la Côte d'Azur", affirme de son côté Laurent Roumani, directeur d'Atout France en Israël. "Il y a un aspect culturel important car il y a un nombre important de musées. Il y a également la gastronomie et la culture. Il y a même des chefs israéliens qui se sont installés sur la Côte d'Azur et donc, il y a tout un développement très important qui permet aux Israéliens de se sentir comme à la maison", a-t-il asséné. "Ce qu'il y a de formidable dans la clientèle israélienne est qu'il s'agit d'une clientèle historique. On a des familles qui viennent, des groupes d'étudiants. On a une clientèle diversifiée concernant le marché israélien qui est important pour nous en volume depuis de nombreuses années", soutient Frédéric Gouguidis, directeur des ventes internationales de la compagnie des Alpes.

FRANCK FIFE (AFP/File) Les Alpes

Cette année, il s'agit de la plus grande délégation du secteur à effectuer le déplacement en Israël, une rencontre plébiscitée par Frédéric Journès, récemment nommé ambassadeur de France en Israël. "Je suis arrivé il y a un mois moment, et c'est génial ! On (lui et son épouse) avait très envie de retrouver Israël. Personnellement, c'était mon rêve professionnel d'être un jour posté comme ambassadeur ici", a-t-il confié à i24NEWS. "On ne vient pas en Israël pour vivre à moitié, que ce soit pour des Français qui font leur alyah ou comme pour moi qui vais juste vivre le bonheur et l'excitation d'être en Israël. Israël, vous le vivez à 100 à l'heure, c'est une expérience unique et c'est un grand moment", a poursuivi le nouvel ambassadeur.

Le haut de gamme plébiscité

La France est une destination de choix pour la clientèle israélienne à la recherche d'une expérience haut de gamme. "Nous avons une clientèle d'habitués et de moins habitués israélienne qui recherche du haut de gamme et des cinq étoiles sur Paris. En règle générale, ils connaissent déjà la capitale donc ils connaissent les lieux, les restaurants, et les vins. Ils sont attirés par les hébergements de qualité avec un style parisien, à l'inverse des chaînes et c'est ce que nous proposons dans les hôtels Baverez", affirme Fabrice Afuta, directeur de l'hôtel Raphaël et du Majestic Hotel Spa. "Le marché israélien s'est énormément développé au niveau du ski, on essaie de créer des contacts, faire des contrats et des collaborations", ajoute David Benzimra, co-fondateur et directeur des opérations de Wetrip/Weski. La richesse de son patrimoine, la diversité de ses paysages, la gastronomie et la qualité de ses prestations placent l'Hexagone en tête des intentions de voyage.