M. Kim est "sur le chemin du retour, après avoir donné un nouveau tournant radical à l'histoire du développement des relations entre la RPDC et la Russie"

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a exprimé ses "sincères remerciements" au président russe Vladimir Poutine, lors de son voyage retour après une visite de près d'une semaine en Russie, a indiqué lundi l’agence de presse d’État nord-coréenne, KCNA. Le déplacement du leader nord-coréen à Vladivostok à l’est de la Russie, s'est achevé dimanche, ravivant les craintes des Occidentaux selon lesquelles Pyongyang pourrait fournir à Moscou des armes pour sa guerre en Ukraine.

STR / KCNA VIA KNS / AFP Vladimir Poutine et Kim Jong Un à Vostochny, Russie

A l'issue de cette visite entamée mardi, Kim Jong Un a "présenté ses sincères remerciements au président Poutine et aux dirigeants russes pour leur attention particulière et leur hospitalité cordiale", selon KCNA. Il a également souhaité "prospérité à la Russie et bien-être à son peuple". La visite de M. Kim en Russie "brillera longtemps dans l'histoire", selon l'agence, et consolidera davantage "l'unité militante" des deux pays tout en "ouvrant un nouveau chapitre" de leurs relations.

Avant de quitter Vladivostok dimanche, le dirigeant nord-coréen a reçu en cadeau cinq drones explosifs des mains du gouverneur régional, ainsi qu'un drone de reconnaissance et un gilet par balles, selon l'agence russe TASS.

Alexander Safronov/Press Office of the Primorye Territory Administration via AP, File Des agents de sécurité nord-coréens attendent Kim Jong Un près du train avant son départ de la Russie

A bord de son train blindé, M. Kim est "sur le chemin du retour chez lui, après avoir donné un nouveau tournant radical à l'histoire du développement des relations entre la RPDC (République populaire démocratique de Corée) et la Russie", selon KCNA.

La Russie et la Corée du Nord sont toutes deux sous le coup de sanctions internationales : Moscou pour son invasion de l’Ukraine et Pyongyang pour ses essais d'armes nucléaires.