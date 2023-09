“Je pense qu’on devrait s’inspirer de la solidarité marocaine plutôt que de donner des leçons sur la manière de vivre”, a déclaré l’humoriste

Interviewé dans l’émission C l’Hebdo sur France 5, Gad Elamaleh a évoqué l’élan de solidarité des Marocains pour leurs compatriotes, après le tremblement de terre qui a frappé le pays et fait plus de 2500 morts, selon les derniers bilans des autorités. Le séisme de magnitude 6,8, le plus puissant en 120 ans, a engendré des destructions massives, en particulier dans les régions montagneuses du Haut Atlas. Alors que l'aide internationale se mobilise, le bilan humain et matériel continue de s’alourdir.

Visiblement agacé par les polémiques autour de l’aide française refusée au Maroc et des tensions diplomatiques entre les deux pays, Gad Elmaleh a tenu à partager son point de vue : "Je pense qu’on devrait s’inspirer de la solidarité marocaine plutôt que de donner des leçons sur la manière de faire", a déclaré l’humoriste. "Je ne suis pas en colère, mais je crois que l’heure n’est pas au débat. J'entends beaucoup de commentaires sur comment le Maroc devrait se comporter, comment le gouvernement, comment sa majesté le roi devrait… Ça n'a pas d'intérêt, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego. Quand on aide, c'est parce que l'on tend la main", a assuré Gad Elmaleh.

Répondant à Natacha Polony, la directrice de la rédaction du magazine "Marianne",

Gad Elmaleh a précisé qu'il n'était pas "Franco-marocain mais Marocain": "Je suis immigré en France et j'aime profondément la France comme un immigré peut aimer la France".

C’est par le biais d’un spectacle que l’humoriste a prévu de récolter des fonds pour venir en aide aux Marocains. L’affiche, publiée le 16 septembre sur son compte X (ex-Twitter) annonce un spectacle intitulé “Show Solidarité Maroc”. Gad Elmaleh partagera la scène avec deux autres humoristes, Redouane Bougheraba et Roman Frayssinet. Le “Show Solidarité Maroc” aura lieu le 2 octobre prochain, au Dôme de Paris - Palais des Sports, à partir de 20 heures.

Né à Casablanca en 1971, Gad Elmaleh a immigré au Québec à l'âge de 17 ans avant de s'installer en France en 1992 pour suivre le célèbre cours Florent à Paris. Il deviendra dans les années 2000 l’un des humoristes les plus célèbres de l’Hexagone.