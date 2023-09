Greffe de cheveux en Turquie, comment choisir la meilleure clinique ?

Les forfaits intéressants et abordables, qui incluent l'hôtel et de nombreux frais médicaux, ont fait de la Turquie le pays de la transplantation capillaire

De plus en plus de personnes viennent en Turquie pour subir une greffe de cheveux. Ils sont si nombreux, qu'ils ont fait du pays le leader en matière de transplantation capillaire, et la première destination pour la plupart des Européens qui cherchent à retrouver leurs cheveux perdus. La réputation des spécialistes de la greffe de cheveux en Turquie, qui comptent parmi les meilleurs au monde, est l'une des principales raisons pour lesquelles ce pays est le lieu de prédilection des personnes souffrant de perte de cheveux. En outre, les forfaits intéressants et abordables qui incluent l'hôtel et de nombreux autres frais médicaux liés à l'opération ont fait de la Turquie le pays de la transplantation capillaire par excellence.

Questions fréquemment posées sur la greffe de cheveux

Toutes les personnes souffrant de perte de cheveux ont toujours de nombreux doutes avant de prendre la décision de subir une greffe de cheveux. En effet, il est très important pour elles de prendre la bonne décision afin d'améliorer leur image grâce à une nouvelle chevelure. Voici quelques-unes des questions que les patients se posent avant une greffe de cheveux.

Qu'est-ce que l'unité folliculaire dont parlent les experts ?

C'est la racine où naissent nos cheveux. À l'intérieur des follicules se trouvent de petits groupes de cheveux, appelés unités folliculaires. Chaque groupe compte entre un et quatre follicules pileux. Chaque cheveu possède un follicule et chaque follicule contient une unité folliculaire.

Dans quels types d'alopécie une greffe de cheveux peut-elle être réalisée ?

● L'alopécie androgénique masculine et féminine.

● Correction des séquelles et des cicatrices d'une greffe de cheveux mal réalisée.

● Alopécie cicatricielle.

● Alopécie causée par des maladies du cuir chevelu.

● Alopécie causée par une chimiothérapie ou un traumatisme.

Quelles sont les techniques pour réaliser une greffe de cheveux ?

Il existe actuellement deux méthodes pour réaliser une greffe de cheveux. Elles se distinguent par la manière dont sont prélevées les unités folliculaires nécessaires au repeuplement de la zone dépourvue de cheveux. Ces techniques sont appelées FUT (FUSS) et FUE.

Technique FUT ou FUSS : Cette méthode d'extraction est basée sur le pliage d'une bande d'environ 20-25 cm de long sur 1 cm de large à partir de la zone de la tête, qui est la zone donneuse. Après avoir retiré la bandelette, la zone est suturée, ce qui laisse une cicatrice qui devient visible. Les follicules sont ensuite séparés un par un de la bandelette.

Technique FUE : Cette technique peut être réalisée de deux manières. La technique FUE manuelle et le robot ARTAS. Dans le cas de la technique manuelle, les follicules sont retirés un par un de la zone donneuse. Aucun scalpel n'est utilisé, l'extraction étant réalisée à l'aide d'un instrument spécial. L'unité folliculaire est prélevée directement sur le cuir chevelu. Si l'extraction est réalisée à l'aide du robot ARTAS, la procédure est la même que pour la technique manuelle, mais le robot ARTAS est utilisé pour extraire les follicules.

Faut-il apporter un soin particulier aux cheveux greffés ?

Il n'est pas nécessaire d'appliquer des soins particuliers aux cheveux après une greffe de cheveux. Les mêmes soins que pour le reste de la chevelure doivent être maintenus. Vous pouvez utiliser les mêmes produits d'hygiène et de soins.

Les cheveux implantés peuvent-ils être perdus ?

Les zones donneuses les plus courantes sont les côtés et l'arrière de la tête. En effet, la programmation génétique de ces zones est telle qu'elles ne tombent jamais. Lorsqu'ils sont greffés dans une autre zone, ils conservent cette programmation génétique, de sorte que les cheveux implantés ne tombent pas.

Quels sont les éléments nécessaires pour qu'un patient puisse subir une greffe de cheveux ?

● Le fait qu'une personne puisse ou non subir une greffe de cheveux dépend de plusieurs facteurs.

● Il faut que la perte de cheveux cesse et qu'il n'y ait pas de risque de perte de cheveux à l'avenir.

● La cause de l'alopécie doit être diagnostiquée. Ceci afin d'appliquer le traitement approprié et d'arrêter la perte de cheveux avant que le traitement ne soit effectué.

● Le patient doit avoir une bonne densité de cheveux dans la zone donneuse.

● Le spécialiste doit déterminer le nombre d'unités folliculaires nécessaires et s'assurer qu'il y en a suffisamment pour couvrir la zone chauve.

● Il faut déterminer si le cuir chevelu est sain et si les caractéristiques des cheveux conviennent à l'implant.

Combien de temps après l'intervention les résultats sont-ils visibles ?

Après un implant, les cheveux commencent à tomber environ une semaine après l'intervention. Cela fait partie du processus de guérison et ne doit pas être une source d'inquiétude. Les cheveux commencent à repousser au bout de deux à trois mois. Ils deviendront plus forts et poussent d'environ un centimètre par mois. Au bout de six mois, vous pourrez vous coiffer à votre guise. Au bout de neuf mois à un an, vous verrez les résultats définitifs.

Pourquoi choisir la Turquie pour une greffe de cheveux ?

L'une des raisons pour lesquelles les cliniques de transplantation capillaire en Turquie, telles que Capilclinic, sont réputées est qu'elles disposent de technologies et de procédures à l'avant-garde dans le monde. L'engagement pour l'amélioration des professionnels et de l'équipement est constant, obligeant toutes les cliniques concurrentes à améliorer leur proposition ce qui, en fin de compte, permet à l'ensemble du secteur de progresser et de se consolider en tant que principale destination pour les greffes de cheveux dans le monde.

Efficacité de l'ensemble du processus

Grâce à des années passées au sommet de l'industrie du traitement capillaire, des cliniques comme Capilclinic sont parvenues à perfectionner considérablement leurs processus. En quelques jours, de la première visite à l'opération et à la révision, elles proposent le processus de transplantation le plus rapide au monde. C'est ce qui incite les patients du monde entier à venir en Turquie, puisqu'ils peuvent effectuer l'ensemble du processus avec un minimum de temps libre.

Des prix imbattables

Il est indéniable que l'une des principales raisons pour lesquelles des personnes du monde entier viennent en Turquie pour une greffe de cheveux est le faible coût de la procédure. Grâce aux subventions de l'État visant à promouvoir ce type de tourisme, il est possible de récupérer les cheveux perdus, quelle que soit la situation financière du patient. Pour sa part, le forfait de tourisme médical et esthétique en Turquie offre l'hébergement, la première consultation médicale, la greffe de cheveux à Istanbul et les soins postopératoires. Une solution médicale immédiate peut être demandée depuis n'importe où dans le monde.

Des professionnels prestigieux

Les chirurgiens de ce pays sont parmi les plus réputés au monde dans le domaine de la greffe de cheveux. Le prestige de cliniques comme Capilclinic, qui offrent des garanties maximales de sécurité, d'hygiène et de professionnalisme, conduit des personnes du monde entier à choisir ce pays comme un lieu de confiance maximale en raison des hautes qualifications de ses spécialistes.

Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter le paquet Capilclinic qui vous permet de consulter toutes les informations sur les meilleurs chirurgiens pour les opérations chirurgicales, une prise en charge des patients par le réseau qui évite les transferts inutiles et avec lequel vous pouvez finaliser jusqu'au plus petit détail, pour demander un paquet de tourisme médical qui couvre les besoins des patients avec une multitude de problèmes esthétiques.