Les représentants de 30 pays réunis à New York pour relancer la solution à deux Etats

"Pas de solution au conflit sans un Etat palestinien indépendant", réaffirme l'Arabie saoudite

Le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan, a dirigé ce lundi une réunion à huis clos à New York avec la participation de représentants de 30 pays - ministres des Affaires étrangères pour la plupart - afin de relancer une solution à deux États au conflit israélo-palestinien.

Cette initiative conjointe de l'Arabie saoudite, de la Jordanie, de l'Égypte et de l'Union européenne visait à promouvoir la solution à deux États à l'aide de mesures dans les domaines sécuritaire, politique, économique et culturel. Israël et l'Autorité palestinienne n'ont pas été invités à cette réunion, dont le but était de formuler des propositions qui seraient ensuite soumises aux deux parties.

Cette réunion s'inscrivait dans la continuité du rassemblement que l'Arabie saoudite a organisé l'année dernière en marge de l'Assemblée des Nations Unies à l'occasion du 20e anniversaire de "l'Initiative de paix arabe", dans le cadre de laquelle le royaume a proposé la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes en échange de la création d'un Etat palestinien. La réunion d'aujourd'hui reposait également sur le soutien de tous les pays participant à cette initiative.

"Le message principal de la réunion est que la paix est nécessaire à la stabilité dans la région. Cependant, la paix n’existera pas sans la fin de l’occupation, et sans répondre aux revendications des Palestiniens pour la liberté et un État indépendant basé sur la solution à deux États", a-t-il été souligné dans un communiqué publié à l'issue du rassemblement. Israël n'a pas commenté cette initiative.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a Interviewé par les médias, le ministre saoudien des Affaires étrangères a déclaré que "les gens commençaient à perdre espoir dans la solution à deux États. Il n'y a pourtant pas de solution au conflit sans un État palestinien indépendant."

Cette initiative de l'Arabie saoudite a lieu alors que le royaume est engagé dans des pourparlers chapeautés par les Etats-Unis afin de normaliser ses relations avec Israël. Selon Washington, Riyad a déjà fait savoir qu'aucune paix n'interviendrait sans concessions significatives de l'Etat hébreu envers les Palestiniens.