Le président a mis l'accent sur l'importance du soutien international à l'Ukraine, et sur celle d'une coopération mondiale renforcée

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a prononcé mardi son troisième discours devant la 78e Assemblée générale des Nations unies à New York.

"Les États-Unis aspirent à un monde plus sûr, plus prospère et plus équitable pour tous", a rappelé le président de la première puissance mondiale. "Car nous savons que notre avenir est lié au vôtre. Et aucune nation ne peut relever seule les défis d’aujourd’hui". Biden a souligné à quel point le leadership et la gouvernance mondiale sont importants, "dans un monde de plus en plus instable".

Le XXIe siècle a besoin des Nations Unies pour faire face aux challenges, a poursuivi Joe Biden, avant de confirmer que les Etats-Unis appellent de leurs vœux un élargissement du Conseil de sécurité, afin de surpasser les blocages actuels. Même chose au niveau des institutions de Bretton Woods comme la Banque Mondiale, pour laquelle a annoncé un financement de 25 milliards de dollars supplémentaires. Le chef d'Etat a insisté sur la nécessité de réformer les institutions internationales comme l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), afin de faire face aux défis économiques mondiaux. Faisant référence aux débats autour de l’Intelligence artificielle, Biden a insisté sur l'importance de la régulation et de la coopération internationales pour prévenir les dangers de ces technologies.

Le président américain a également mis l'accent à plusieurs reprises sur le caractère crucial de la coopération internationale, notamment à travers le G7 et le G20. Le Moyen-Orient a également été évoqué, Biden précisant notamment que "la normalisation des relations entre Israël et ses voisins vise à faire du Moyen-Orient une région plus sûre", et que son administration œuvrait pour une solution à deux Etats afin de résoudre le conflit israélo-palestinien.

AP Photo/Seth Wenig President of the United States Joe Biden addresses the 78th session of the United Nations General Assembly at United Nations headquarters.

S’exprimant sur le défi climatique mondial, Biden a rappelé son engagement inébranlable, notamment à travers la loi qu’il a promulguée l’an dernier, le plus grand investissement jamais engagé aux Etats-Unis pour le climat – 370 milliards de dollars (360 milliards d'euros environ) pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d'ici à 2030. "La crise climatique est partout. Dans les vagues de chaleur record aux États-Unis et en Chine, les incendies de forêt qui ravagent l’Amérique du Nord et le sud de l’Europe, la cinquième année de sécheresse dans la Corne de l’Afrique ou les inondations tragiques en Libye qui ont tué des milliers de personnes. Pris ensemble, ces instantanés racontent une histoire urgente de ce qui nous attend si nous ne parvenons pas à réduire notre dépendance aux combustibles fossiles, et à protéger notre monde du changement climatique", a martelé le président.

Guerre en Ukraine

S’exprimant sur la guerre en Ukraine, le président à rappelé trois principes de la Charte des Nations unies qu'il a qualifiés de "sacro-saints" : la souveraineté, l’intégrité territoriale des Etats et les droits humains - les "piliers" des relations entre Etats, selon lui.

"La Russie estime que le monde va se lasser et lui permettre de brutaliser l’Ukraine sans conséquence. Mais je vous pose la question suivante : si nous abandonnons les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies pour apaiser un agresseur, un État membre peut-il avoir l’assurance d’être protégé ? Si nous laissons l’Ukraine se diviser, l’indépendance d’une nation est-elle assurée ?”

"La réponse est non. Nous devons résister aujourd’hui à cette agression flagrante pour dissuader d’autres agresseurs potentiels demain. C’est pourquoi les États-Unis, leurs alliés et leurs partenaires du monde entier continueront de se tenir aux côtés du courageux peuple ukrainien, alors qu’il défend sa souveraineté et son intégrité territoriale – ainsi que sa liberté".

L'Assemblée générale est marquée cette année par l'absence de plusieurs dirigeants mondiaux, dont le président chinois Xi Jinping, le président russe Vladimir Poutine, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Si ces absences soulèvent des questions quant à la pertinence et l'influence de l'événement annuel de la communauté des nations, Joe Biden compte profiter de cette occasion pour réaffirmer le leadership des Etats-Unis sur la scène internationale.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP Le président américain J. Biden et le président ukrainien V. Zelensky tiennent une conférence de presse conjointe à Washington DC, le 21 décembre 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait également prononcer un discours en personne lors de l'Assemblée générale, son premier depuis l'invasion russe. Il sera également reçu jeudi à la Maison Blanche. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est pour sa part attendu à la tribune jeudi, jour où sera organisée la rencontre tant attendue avec le Président Biden.