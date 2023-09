Les États-Unis envisagent un traité de sécurité avec les Saoudiens similaire aux alliances avec les pays asiatiques

Des responsables saoudiens et américains auraient discuté d'un traité de défense mutuelle, qui ressemblerait aux solides accords militaires avec le Japon

Les États-Unis envisageraient de conclure un accord de sécurité similaire à ceux conclus avec leurs alliés asiatiques, pour inciter l’Arabie saoudite à normaliser ses relations avec Israël.

Selon des informations publiées par le New York Times, les dignitaires saoudiens et américains discutent des termes d'un traité de défense mutuelle qui ressemblerait aux solides pactes militaires que Washington a conclus avec ses proches alliés, le Japon et la Corée du Sud – un élément central de la diplomatie américaine aux enjeux élevés pour le président américain Joe Biden, qui a évoqué cette question lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York.