Netanyahou et Zelensky se rencontrent à New York, une première depuis le début de la guerre en Ukraine

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

La réunion intervient alors que l’Ukraine est en pleine contre-offensive dans sa guerre contre l'agression russe, et quelques instants après le discours du président ukrainien à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est exprimé, mardi soir, devant l'Assemblée générale des Nations unies à New York, évoquant la guerre qui fait rage dans son pays depuis un an et demi. Accusant la Russie de "génocide", il a appelé les pays du monde à s’unir afin de mettre un terme aux combats. Zelensky et Netanyahou ont posé devant les photographes avant de se rendre dans une salle de réunion adjacente avec leurs conseillers.

Depuis février 2022, les responsables ukrainiens fustigent le manque perçu de soutien israélien à l'Ukraine, malgré l’aide généralisée de la communauté internationale.

Israël a jusqu'à présent toujours refusé de livrer des armes à l’Ukraine – même à des fins exclusivement défensives, comme des systèmes d’interception de missile type Dôme de Fer - l'Etat hébreu fournissant uniquement de l'aide humanitaire à Kiev. Une politique qui a été largement considérée comme une volonté de ne pas froisser Moscou.

