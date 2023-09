A l'ONU, le président iranien accuse les Etats-Unis de "jeter de l'huile sur le feu" en Ukraine

Ebrahim Raïssi a réaffirmé la position "sans ambiguïté" de son pays qui "ne soutient aucune guerre, nulle part, ni en Europe ni ailleurs"

S'exprimant mardi devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président iranien Ebrahim Raïssi a appelé les États-Unis à faire preuve de "bonne volonté" afin de relancer l'accord nucléaire abandonné par Washington en 2018.

"En quittant le Plan d’action global commun (JCPOA), les États-Unis ont violé l’accord et le principe de bonne foi. L’Amérique doit démontrer sa bonne volonté et sa détermination", a déclaré le chef d'Etat. "L’Amérique doit instaurer la confiance pour démontrer ses bonnes intentions et sa véritable volonté de remplir ses engagements et d'aller au bout du chemin."

Le président a par ailleurs accusé les Etats-Unis de "jeter de l'huile sur le feu" dans le conflit en Ukraine, attaquée depuis février 2022 par la Russie, alliée de Téhéran. Attiser la "tension et jeter de l'huile sur le feu de la violence en Ukraine sont l'œuvre des Etats-Unis d'Amérique dans le but d'affaiblir les pays européens, et cela est malheureusement un programme sur le long terme", a dénoncé, depuis le siège des Nations unies à New York, le président dans un discours virulent contre Washington et l'Occident.

Ebrahim Raïssi a par ailleurs réaffirmé la position "sans ambiguïté" de son pays qui "ne soutient aucune guerre, nulle part, ni en Europe ni ailleurs". Accusé de fournir des drones à son allié russe dans la guerre conduite en Ukraine, l'Iran a encore assuré, par la voix de son président, "soutenir toute initiative en vue d'une cessation des hostilités et de la guerre et toute mesure politique" à cette fin.

Lors de l'adoption de résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant depuis 2022 l'invasion russe de l'Ukraine, l'Iran s'est soit abstenu, soit n'a pas pris part au vote.

Le discours du président iranien a été marqué par l'initiative inopinée de l'ambassadeur israélien à l'ONU, qui a brandi une photo de Mahsa Amini en plein plenum. Gilad Erdan entendait ainsi protester contre le temps de parole accordé à celui que l'on surnomme "le boucher de Téhéran", pour son rôle dans des meurtres de masse d'opposants au régime. Un geste qui a valu au diplomate d'être brièvement détenu par la police de l'ONU.