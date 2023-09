Les liens militaires "florissants" entre l'Iran et la Russie inquiètent les Etats-Unis

Téhéran est accusé de livrer en quantité des drones à l'armée russe pour l'aider dans sa guerre en Ukraine

De la Syrie à l'Ukraine, les liens militaires "florissants" entre la Russie et l'Iran inquiètent les Etats-Unis, alors que Téhéran pourrait bénéficier des technologies apportées à ses drones utilisés par Moscou, a déclaré mercredi un responsable militaire américain. L'Iran, très proche de Moscou notamment sur le dossier syrien, est accusé par les pays occidentaux de livrer en quantité des drones, notamment explosifs, à l'armée russe pour l'aider dans sa guerre en Ukraine, ce que Téhéran dément.

"Il y a un risque que, lorsque la Russie accepte les drones de l'Iran, lorsqu'elle modifie ces armes, une partie de cette technologie soit partagée avec l'Iran (et) lui donne des capacités supplémentaires", a déclaré le lieutenant général Alexus Grynkewich, lors d'un point presse à Abou Dhabi. "Et je vois un peu les implications de cette relation à l'oeuvre en Syrie. Qui aurait jamais pensé que la Fédération de Russie aurait besoin de l'Iran pour ses capacités militaires ? Et pourtant", a-t-il ajouté devant les journalistes.

Les drones sont devenus un élément central de la stratégie militaire de la Russie et de l'Iran, deux pays faisant l'objet de lourdes sanctions occidentales. L'Iran a dévoilé fin août la nouvelle version d'un drone militaire capable de voler 24 heures et de transporter toutes sortes d'armements. Le Mohajer 10 est destiné à enrichir les capacités de défense aériennes de la République islamique.

(Iranian Presidency Office, via AP) Le président iranien Ebrahim Raissi lors d'une cérémonie de dévoilement d'un drone appelé Mohajer-10.

Alexus Grynkewich s'est dit "préoccupé" par le renforcement de "la coopération et la collusion entre la Russie et l'Iran en Syrie", Moscou et Téhéran y étant déjà les principaux soutiens du président Bachar al-Assad dans la guerre civile qui ravage le pays depuis 2011. Le militaire américain a assuré que les Etats-Unis "surveillaient de très près" cette coopération russo-iranienne, déplorant le "soutien économique, politique et militaire" de Téhéran à la Syrie, le régime de Damas ayant récupéré la plupart des territoires perdus au début du conflit.