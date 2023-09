Suite au meurtre de Hardeep Singh Nijjar à Surrey, New Delhi a "suspendu" le traitement des visas indiens au Canada

Le Canada a annoncé jeudi une réduction temporaire de son personnel consulaire et diplomatique en Inde après des menaces publiées sur les réseaux sociaux, en pleine crise diplomatique avec New Delhi qui a "suspendu" le traitement des visas indiens au Canada. Mardi, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a demandé à l'Inde de "prendre au sérieux" l'affaire de la mort de Hardeep Singh Nijjar et les soupçons d'implication d'agents de New Delhi évoqués lundi par Ottawa, qui dit s'appuyer sur des "éléments crédibles". Le gouvernement indien a qualifié les accusations canadiennes d'"absurdes" et démenti "tout acte de violence au Canada".

Abdul MAJEED / AFP Des membres de la communauté sikh pakistanaise participent à une manifestation à Peshawar le 20 septembre 2023, à la suite de l'assassinat au Canada du leader sikh Hardeep Singh Nijjar.

Les relations diplomatiques entre le Canada et l'Inde sont depuis au plus bas, marquées par des expulsions réciproques de diplomates. "Des diplomates (canadiens : ndlr) ayant reçu des menaces sur diverses plateformes de médias sociaux, le département des Affaires internationales du Canada évalue actuellement ses effectifs en Inde", a indiqué la mission canadienne dans un communiqué.

"Dans le contexte actuel où les tensions se sont accrues, nous prenons des mesures pour assurer la sécurité de nos diplomates", a ajouté la mission canadienne, "en conséquence, et par prudence, nous avons décidé d'ajuster temporairement la présence du personnel en Inde". La mission n'a pas précisé le nombre de personnel concerné, mais a déclaré que ses bureaux étaient "ouverts et opérationnels".

Plus tôt jeudi, BLS International, l'organisme officiel des visas de l'Inde au Canada avait déclaré qu'on lui avait demandé de "suspendre" le traitement des visas indiens. Le ministère indien des Affaires étrangères n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

PIB / AFP Le Premier ministre indien Narendra Modi (à droite) et son homologue canadien Justin Trudeau au mémorial du Mahatma Gandhi à Raj Ghat, en marge du sommet du G20 à New Delhi.

Mercredi, le ministère indien des Affaires étrangères s'est déclaré inquiet pour ses ressortissants voyageant au Canada, "compte tenu de la multiplication des activités anti-indiennes et des crimes haineux et criminels à connotation politique au Canada".

Hardeep Singh Nijjar, militant pour un État sikh indépendant nommé "Khalistan", a été tué par deux hommes masqués à Surrey, Canada, en juin. Arrivé au Canada en 1997 et naturalisé en 2015, il était visé par les autorités indiennes pour des accusations de terrorisme qu'il niait, selon l'Organisation mondiale des sikhs du Canada.