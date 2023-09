La citoyenne israélo-russe Elizabeth Tsurkov a été enlevée, il y a six mois, jour pour jour, alors qu'elle menait des recherches pour l'université de Princeton

À l'occasion de la journée marquant les six mois de l'enlèvement de l'Israélienne Elizabeth Tsurkov en Irak, les sénateurs démocrates américains, Bob Menendez et Cory Booker, ont adressé une lettre au secrétaire d'État Antony Blinken, exprimant leur préoccupation pour sa sécurité et demandant une action urgente pour sa libération.

Tsurkov, qui parle couramment l'arabe, s'était rendue en Irak à dix reprises dans le cadre de ses recherches universitaires. Lors de sa dixième visite, qui a débuté le 19 mars, elle a communiqué avec l'institut de recherche de Washington où elle travaillait dans le cadre d'une bourse. Au cours de cette conversation, elle avait exprimé son intention d'interrompre son travail sur le terrain. Elle a été kidnappée quelques jours plus tard.

Rappelant que Tsurkov, 36 ans, avait fréquenté l'université de Princeton dans leur État du New Jersey, les sénateurs ont souligné sa position vulnérable en raison de sa double nationalité israélienne et russe. Dans leur lettre, ils mentionnent que l'enlèvement de Tsurkov constitue un défi diplomatique. Israël, faute de relations avec Bagdad, est limité dans ses interventions, tandis que la Russie, malgré la citoyenneté de Tsurkov, est restée silencieuse sur l'affaire, en partie en raison des critiques de Tsurkov sur l'intervention russe en Ukraine.

Ahmad Mohamad / AFP L'universitaire israélo-russe Elizabeth Tsurkov, disparue en Irak depuis des mois.

Elizabeth Tsurkov a été kidnappée le 21 mars dernier par le Hezbollah Kata'ib, une milice chiite en Irak liée à l'Iran. Bien que cette milice nie son implication, ses antécédents d'attaques contre les troupes américaines la placent dans le collimateur des États-Unis. Malgré cela, la milice continue de recevoir des fonds du gouvernement irakien et exercerait une influence significative au sein de la chaîne de commandement du pays.

Emma Tsurkov, la soeur d'Elizabeth, a interpellé les États-Unis sur les réseaux sociaux, rappelant que ses activités étaient financées par l'université Princeton. Un porte-parole du département d'État américain a déclaré qu'ils suivaient l'affaire de près, sans fournir plus de détails.