Bachar al-Assad en Chine pour accélérer la reconstruction en Syrie

Isolé sur la scène internationale, le président syrien Bachar al-Assad a entamé jeudi une visite officielle en Chine, la première dans ce pays en près de 20 ans, avec l'espoir selon Pékin de porter les relations bilatérales à "un nouveau niveau". Le dirigeant syrien cherche des fonds pour la reconstruction du pays après une guerre sanglante qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures et a réduit à néant plusieurs secteurs de l'économie, tandis que Damas est soumise à de lourdes sanctions internationales.

"Nous croyons que la visite du président Bachar al-Assad va renforcer la confiance politique mutuelle et la coopération dans des secteurs variés entre les deux pays, portant les liens bilatéraux à un nouveau niveau", a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois Mao Ning lors d'un point presse. "Le président Xi Jinping et d'autres responsables chinois le rencontreront" pour discuter des relations entre les deux pays et de questions communes, a-t-elle ajouté. La Chine fait partie des alliés du président Assad et lui a notamment apporté son soutien au Conseil de sécurité de l'ONU, s'abstenant régulièrement lors du vote de résolutions contrariant le pouvoir syrien.

Handout, Ludovic MARIN / SANA / POOL / AFP Le président chinois Xi Jinping et son homologue syrien Bachar al-Assad

Le dernier déplacement de Bachar al-Assad en Chine remonte à 2004 et il s'agissait de la première visite d'un dirigeant syrien depuis l'établissement des relations diplomatiques avec Pékin en 1956.

Le président syrien est arrivé en Chine à bord d'un avion Air China, qui s'est posé à 13H15 locales, selon des images de la télévision d'Etat CCTV à l'aéroport de Hangzhou (est). M. Assad doit y assister samedi à la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques, où le président chinois Xi Jinping rencontrera d'autres dirigeants étrangers, selon la chaîne.

Le pouvoir Assad a amorcé en 2023 un rapprochement avec de nombreux pays arabes, après des années d'isolement consécutif à la guerre dans son pays. Cette normalisation des relations a été consacrée en mai par le retour de Damas au sein de la Ligue arabe, et la participation du président syrien à un sommet en Arabie saoudite.