Le Canada restera aux côtés de l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky poursuit sa tournée en Amérique du Nord avec une visite vendredi au Canada, qui compte une importante diaspora ukrainienne et l'appuie depuis le tout début de l'invasion russe. Il a atterri à Ottawa, la capitale, jeudi soir tard, en provenance des États-Unis, où il a été accueilli par le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui l'a assuré du "soutien indéfectible" du Canada dans son conflit face à la Russie.

Volodymyr Zelensky, accompagné de son ministre de la Défense, Rustem Umerov, doit rencontrer la gouverneure générale du Canada, Mary Simon, et prononcer une allocution devant le Parlement canadien. Il doit ensuite s’envoler en compagnie de Justin Trudeau vers Toronto, où les deux dirigeants rencontreront des chefs d’entreprises et des membres de la communauté ukrainienne du Canada.

"Le peuple ukrainien est le fer de lance qui, en ce moment, détermine l'avenir du 21e siècle", a déclaré jeudi soir le Premier ministre Justin Trudeau, dans un communiqué. Il a assuré que le Canada restera aux côtés de l'Ukraine "aussi longtemps qu'il le faudra" et que le pays continuera d'apporter "un soutien indéfectible au peuple ukrainien qui lutte pour sa souveraineté et sa démocratie".

Depuis le début de la guerre en Ukraine, le Canada s'est engagé à verser plus de 8,9 milliards de dollars en soutien, sous forme d'un large éventail de mesures. Ottawa a aussi formé plus de 36.000 soldats ukrainiens et fourni une aide militaire qui comprend des chars, des véhicules blindés, des armes antichars ou encore des drones.

Le Canada, dernier pays du G7 à être visité par le dirigeant, compte la deuxième plus importante diaspora ukrainienne au monde après la Russie avec 1,4 million de personnes d'origine ukrainienne sur son territoire.