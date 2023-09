Affaire Kanye West: Adidas réaffirme son engagement contre l’antisémitisme

Adidas a réaffirmé sa décision de rompre ses liens avec Kanye West en raison de ses propos et actes jugés "inacceptables"

Le directeur de l’Anti-Defamation League (ADL), Jonathan Greenblatt, a indiqué jeudi, dans un communiqué, avoir parlé avec le PDG d'Adidas Bjørn Gulden au sujet de ses déclarations en faveur de Kanye West. Dans un podcast, il avait affirmé "que le rappeur ne pensait pas réellement" ce qu'il avait écrit sur les juifs l’année dernière.

Dans une déclaration fournie à l'Associated Press, Adidas a confirmé avoir été en contact avec l'ADL, mais n'a pas divulgué les détails de la conversation entre Bjørn Gulden et Jonathan Greenblatt, se contentant de faire référence aux commentaires de ce dernier.

JONATHAN LEIBSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Kanye West pose devant le logo Adidas et Yeezy

Adidas a réaffirmé sa décision de rompre ses liens avec le musicien qui se fait désormais appeler Ye, en raison de ses propos et actes jugés "inacceptables". Le géant du vêtement de sport a souligné que la haine n'avait pas sa place dans le sport et dans la société, réitérant son engagement inébranlable à la combattre.

Le directeur de l'American Jewish Committee, Ted Deutch, a quant à lui exhorté Bjørn Gulden à clarifier la position d'Adidas sur l'antisémitisme et à démontrer sa volonté de s'y attaquer sérieusement. Il a souligné que l'antisémitisme ne peut être rationalisé.

CHRISTOF STACHE / AFP Le PDG d'Adidas, Bjørn Gulden

Il y a près d'un an, Adidas a mis fin à un important partenariat avec Kanye West, en abandonnant sa ligne de chaussures Yeezy et en avançant le départ prévu de son PDG. Bjørn Gulden avait considéré cette rupture comme "regrettable", estimant que le rappeur "ne pensait pas ce qu’il disait" et n’était pas "une mauvaise personne".