André Azoulay, le conseiller du roi du Maroc, décoré en Israël

André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI, a reçu, le 6 septembre dernier, la médaille d’honneur présidentielle en Israël. Une très haute distinction décernée entre autre à Barack Obama, Joe Biden, ou encore au Prix Nobel de la paix Elie Wiesel.

A cette occasion, et lors de la première étape de sa visite dans l'Etat hébreu, le conseiller du roi du Maroc a voulu rendre hommage à Shimon Peres, qui aurait fêté son centième anniversaire cette année.

"Tout au long des défis qui ont marqué ma vie, Shimon a été mon champion et mon héros", a-t-il affirmé au Centre Peres pour la Paix. Des remparts d'Essaouira sa ville natale, à ceux de Jérusalem, M. Azoulay a été décoré pour son inlassable action en faveur du rayonnement du judaïsme marocain. "C'est le résultat d'années d'amour qu'il porte si bien, tant au Maroc qu'à Israël, et de cette volonté farouche de rapprocher les peuples arabe et juif. C'est un aboutissement magnifique", a témoigné son frère Claude, ému au micro d'i24NEWS. "En tant que juif marocain, je suis très fier qu'un homme tel qu'André Azoulay reçoive cette médaille. C'est une reconnaissance par Israël du statut de ses citoyens marocains", a affirmé Amir Peretz, ex-chef du parti travailliste israélien. Marocain, juif, berbère, André Azoulay détient une identité plurielle à contre courant du repli communautaire.

"Ouvert au dialogue"

"André Azoulay est un homme qui s'est ouvert au dialogue avec les Palestiniens, et il a entraîné dans sa mouvance beaucoup de militants de la paix", a ajouté de son côté Yehuda Lancry, diplomate israélien. En lui décernant cette médaille, Israël a également récompensé ce combat. Après la cérémonie de la remise de prix, la fête s'est poursuivie dans l'enceinte du Centre mondial du patrimoine du judaïsme nord-africain, dans la plus pure tradition de l'hospitalité chérifienne.

"Dans toute sa modestie, André Azoulay a déclaré que ce n'était pas une médaille personnelle, mais qui récompensait aussi le roi et le Maroc pour tout ce qu'ils ont fait pour les Juifs", a affirmé Haïm Cohen, président de la Fédération sépharade mondiale. "Je considère André Azoulay comme un mentor et le voir décoré par le président israélien est une fierté pour moi, comme Marocaine, et aussi pour les Juifs marocains à travers le monde", se réjouit Selma al Antari, femme d'affaires.

"Une grande responsabilité"

Pour le lauréat, cette médaille du président est synonyme de responsabilité. "Je me sens encore plus responsable qu'hier, de ce parcours de vie que j'ai choisi. Et, ce soir, je repars encore plus convaincu que jamais de faire prévaloir ce que mon judaïsme marocain m'a appris. Notre monde a besoin d'une boussole et j'ai la modestie de penser que cette boussole peut être marocaine", a confié M. Azoulay à i24NEWS.

Avant que la soirée ne touche à sa fin, le rabbin a prononcé une bénédiction pour le roi Mohammed VI. Au troisième jour de sa visite en Israël, André Azoulay s'est rendu au Parlement israélien sur invitation d'Amir Ohana, des retrouvailles après la visite du président de la Knesset en juin dernier. "André Azoulay est le Juif qui a le plus influencé les relations entre le Maroc et Israël", a affirmé M. Ohana.

André Azoulay Le roi Mohammed VI et André Azoulay à Bayt Dakira

A Jérusalem, André Azoulay a reçu une seconde distinction au musée de la tolérance: le prix de la Torche d'Abraham pour son action en faveur de la paix et de la dignité humaine. Pour conclure cette visite dans l'Etat juif, M. Azoulay s'est rendu au Centre Peres pour la paix et au musée Rabin, que la fille du Premier ministre assassiné en 1995, fait visiter à ses hôtes marocains. Yitzhak Rabin et Shimon Peres, architectes d'une paix qui reste à construire et à 82 ans, André Azoulay s'est juré de continuer à rêver encore...