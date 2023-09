La normalisation avec l'Arabie saoudite et l'Iran au programme du discours de Netanyahou à l'ONU

La normalisation avec l'Arabie saoudite a été un thème clé pour Netanyahou ces derniers jours à New York, notamment lors de sa rencontre avec le président Biden

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’apprête à prononcer un discours à l’Assemblée générale des Nations Unies vendredi, marquant sa première apparition à l’assemblée depuis 2018.

Après des rencontres avec des dirigeants du monde entier, dont la tant attendue rencontre avec le président des Etats-Unis Joe Biden, le président turc Erdogan et le président ukrainien Zelensky, le discours de Netanyahou devrait s'articuler autour de deux thèmes essentiels : le potentiel d'un accord de paix révolutionnaire avec l'Arabie saoudite et la menace imminente posée par l'Iran.

AP Photo/Susan Walsh Le président Joe Biden rencontre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à New York, le mercredi 20 septembre 2023. Biden était à New York pour s'adresser à la 78e Assemblée générale des Nations Unies.

Netanyahou devrait souligner l’opportunité unique d’un accord de paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite, sous l'égide du président Biden. Cette perspective a atteint son apogée après que le prince héritier saoudien Mohammed Bin Salman a suggéré cette semaine qu’un accord de paix avec Israël était de plus en plus envisageable. Des responsables des gouvernements israélien et saoudien se seraient récemment rencontrés en secret pour discuter de l'accord de normalisation entre les deux pays, selon une information diffusée jeudi soir par la chaîne publique israélienne Kan. Les détails de la réunion n'ont pas été rendus publics. Dans le cadre de l'accord, les États-Unis pourraient proposer à Riyad une installation nucléaire civile protégée par les forces américaines.

L'interview du prince héritier saoudien a également suscité des inquiétudes, ce dernier ayant déclaré que si l'Iran devait acquérir des armes nucléaires, l'Arabie saoudite poursuivrait le même chemin, déclenchant potentiellement une course aux armements nucléaires et une prolifération au Moyen-Orient.

Le prince héritier saoudien a également souligné que tout accord de paix potentiel devrait tenir compte des intérêts et des droits des Palestiniens. Il a exprimé l'espoir qu'un tel accord améliorerait la vie des Palestiniens, tout en positionnant Israël comme un partenaire régional. La comparution du Premier ministre fait suite au discours prononcé jeudi devant l'ONU par le président palestinien Mahmoud Abbas, dans lequel ce dernier a exhorté la communauté internationale à "défendre les droits des Palestiniens et à mettre en œuvre les résolutions de l'ONU visant à mettre fin à l'occupation israélienne". Abbas a également appelé à la protection de l’ONU contre "les forces d’occupation israéliennes".

BRYAN R. SMITH / AFP Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, à l'ONU, le 21 septembre 2023

La normalisation avec l’Arabie saoudite a été un thème clé pour Netanyahu au cours de son séjour à New York, y compris lors de sa rencontre très attendue avec le président américain Joe Biden. Ce dernier a exprimé son "optimisme irlandais" et a rappelé une conversation d'il y a dix ans concernant la normalisation des relations avec l'Arabie saoudite, mentionnant la dégustation de whisky irlandais au cours de cette discussion. "Je crois que sous votre direction, il est possible de parvenir à un accord sans précédent avec l'Arabie saoudite, pour résoudre les différends avec le monde arabe", a déclaré Netanyahou à Biden.

Malgré leurs divergences d'opinions sur les réformes judiciaires proposées par le gouvernement Netanyahou en Israël, Biden a réitéré le soutien "inébranlable" de Washington à Israël.