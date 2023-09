Deux axes essentiels ont été évoqués par le Premier ministre : la possibilité d'un accord de paix historique avec l'Arabie saoudite et la menace iranienne

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est exprimé lors de la 78e Assemblée générale de l'ONU, son premier discours à New York depuis 2018. Manifestement enrhumé, Netanyahou a débuté son intervention par l’évocation d’un prophète biblique : Moïse, qui il y a 3000 ans s’est adressé au peuple Israël et l’a enjoint de choisir entre "la montagne de la bénédiction" ou celle de "la malédiction". “Nous sommes face à un choix aujourd’hui, qui va déterminer si nous nous dirigeons vers une paix historique et l’espoir ou vers la guerre, le terrorisme et le désespoir” a-t-il poursuivi. Netanyahou a rappelé ses avertissements au sujet de l’Iran lors de son derniers discours il y a cinq ans, tout en accentuant le fait qu’Israël et les pays arabes partagent bien des intérêts en commun. “Beaucoup minimisaient mon optimisme de l’époque, beaucoup me pensaient trop optimiste. Ce pessimisme était basé sur une fausse idée : il faut d’abord obtenir la paix avec Palestiniens avant de normaliser nos relations avec les pays arabes”.

Netanyahou a fustigé dans son discours les “soi-disant” experts et rappelé que sous l’égide des Etats-Unis, Israël a forgé quatre traités de paix avec des pays arabes : les accords d’Abraham; et ce en dépit de ce que pouvaient penser nombre d’experts en résolution de conflits. Le Premier ministre a rappelé le caractère historique de ces accords et les nombreux échanges désormais possibles entre Israël et les pays signataires des accords d'Abraham. C’est à ce stade du discours qu’est arrivé le joyau de la couronne : la tant attendue normalisation des relations avec le géant saoudien, clé de voûte de l'intégration complète d'Israël dans la région.

L'accord de paix tant attendu avec les saoudiens

“Nous sommes proches d’un accord de paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite”, a déclaré Netanyahou. Et ce dernier de rajouter que les descendants d’Isaac et d’Ismaël seront désormais encore plus proches après cette normalisation de leurs relations.

“Il y a deux semaines, nous avons vu au G20 ce projet de couloir historique entre l’Inde et l’Europe à travers le Moyen-Orient. Israël peut devenir un pont de paix et de prospérité entre l’Asie et l’Europe. La paix avec l’Arabie saoudite va créer un nouveau Moyen-Orient”

Le Premier ministre a par la suite illustré son propos en dévoilant une carte du Moyen-Orient en 1948, dans une mise en scène qu’il affectionne à la tribune des Nations Unies. Netanyahou a rappelé à quel point Israël était un petit Etat, isolé, entouré par un monde arabe hostile en 1948. “Nous allons abattre les murs de l’inimitié. Il y a quelques années je me tenais ici avec un marqueur pour signaler la malédiction iranienne et aujourd’hui, avec ce même marqueur, je signale le nouveau Moyen-Orient”. Et Netanyahou de marquer en rouge ces nouvelles routes commerciales qui vont traverser le Moyen-Orient en reliant l’Asie à l’Europe. “Il y a encore beaucoup d’obstacles dans la voie vers la paix, mais je m’engage à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour surmonter ces obstacles pour le futur de mon peuple et de la région”, a poursuivi Netanyahou.

Mahmoud Abbas et la menace iranienne

Evoquant son homologue palestinien, Netanyahou a répété que “Mahmoud Abbas doit stopper ses horribles propos antisémites contre le peuple juif et l’Etat juif”. “L’AP doit arrêter de donner des fonds aux terroristes qui tuent des juifs. L’antisémitisme doit être rejeté d’où qu’il s’exprime. Pour la paix, les Palestiniens doivent arrêter de répandre l’antisémitisme et accepter le droit des juifs à vivre dans leur patrie historique. Le peuple d’Israël veut la paix, je veux la paix”.

SAUL LOEB / AFP Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman et le président américain Joe Biden

Netanyahou a ensuite rappelé le soutien indéfectible des Etats-Unis dans la voie vers la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite et le leadership indispensable du président Biden. Le Premier ministre n’a pas manqué au passage de faire une allusion positive envers l’ancien président Trump et ses efforts dans le cadre des accords d’Abraham. Deuxième axe du discours : la menace iranienne. Le siège du représentant iranien était vide, alors que Netanyahou poursuivait son discours en évoquant les multiples agissements négatifs de la République islamique au Moyen-Orient. “L’Iran ne respecte pas ses obligations, mais les sanctions n’ont pas été réinstaurées”. S’en est suivie une phrase très remarquée, lorsque Netanyahou a précisé que l’Iran doit être confronté à une "menace nucléaire crédible” sans préciser exactement ce qu’il voulait dire par cette phrase. Des propos que ses services ont ensuite retiré. Le texte du discours mentionnait une menace "militaire" crédible contre le programme nucléaire iranien, et non "nucléaire", a assuré le bureau du Premier ministre, évoquant "une erreur de lecture".

Concluant son discours par les défis apportés par l’intelligence artificielle, Netanyahou a rappelé que “la menace qui se profile est digne des films de science fiction mais peut devenir une bénédiction” si ces technologies sont utilisées à bon escient.