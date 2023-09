La paix avec les Saoudiens "se jouera dans les mois à venir", confirme Netanyahou à la presse américaine

"Je suis prêt à considérer les avantages pour les Palestiniens - sans mettre en péril la paix d'Israël", a répondu Netanyahou à Bert Baier de Fox News

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a évoqué un "accord historique" avec l'Arabie saoudite, lors de ses interviews avec les médias américains, à la suite de son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies vendredi.

"Je pense que nous nous rapprochons de la paix, chaque jour qui passe", a déclaré Netanyahou à Fox News, ajoutant que "nous avons une fenêtre d'opportunité limitée pour parvenir à un accord dans les mois à venir, sinon le processus pourrait prendre des années".

"Je pense que lorsque vous avez trois dirigeants et trois pays qui veulent ardemment un résultat – les États-Unis sous le président Biden, l'Arabie saoudite sous le prince héritier Mohammed ben Salmane et Israël sous mon mandat de Premier ministre – je pense que cela révèle une possibilité réelle que nous réussissions", a déclaré le Premier ministre israélien, qui a choisi de s'exprimer exclusivement dans la presse américaine, sans accorder d'interviews aux journalistes israéliens. S’adressant à CNN, Netanyahou a également souligné l’effort tripartite "avec un objectif commun de changer l’histoire, de faire ce grand pas en avant, un autre grand pas en avant pour la paix", et ajouté que cela changerait le Moyen-Orient durablement : "Non seulement pour abattre les murs de l’inimitié, mais aussi pour créer un couloir de pipelines d’énergie, de lignes ferroviaires et de câbles à fibres optiques entre l’Asie et l'Europe en passant par l’Arabie saoudite, la Jordanie, Israël et les Émirats arabes unis. C’est un changement incroyable… c’est un tournant dans l’histoire", a-t-il ajouté.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (à droite) salue le président américain Joe Biden d'un coup de poing à Djeddah, en Arabie Saoudite.

S'agissant d'éventuelles concessions aux Palestiniens, "Je suis prêt à considérer les avantages pour les Palestiniens - sans mettre en péril la paix d'Israël", a répondu Netanyahu à Bert Baier de Fox News. "Je pense que faire la paix avec l’Arabie Saoudite et commencer à mettre fin au conflit israélo-arabe contribuera à mettre fin au conflit avec les Palestiniens", a-t-il rajouté.

"Je pense que c’est l’approche de l’extérieur qui a de bien plus grandes chances de mettre fin aux deux séries de conflits avec les États arabes et avec les Palestiniens", a déclaré le Premier ministre à Kaitlan Collins de CNN. "S'ils avaient eu (les Palestiniens) un veto dans le cas des accords d'Abraham , nous n'aurions jamais eu les accords d'Abraham et nous aurions encore du attendre un quart de siècle", a-t-il ajouté.