Les États-Unis annonceront cette semaine que les Israéliens n'auront plus besoin de visa papier pour entrer dans le pays, a annoncé lundi le ministère israélien des Affaires étrangères. Les Israéliens munis d'un passeport biométrique pourront voyager en Amérique sans le visa papier jusqu'ici nécessaire et long à obtenir.

D'ici la mi-novembre, les Israéliens devraient donc pouvoir entrer aux États-Unis beaucoup plus facilement. Il leur suffira de s'inscrire sur le site ESTA et de s'acquitter de 21 dollars pour recevoir rapidement un permis d'entrée. "C'est une excellente nouvelle pour tous les citoyens israéliens", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen. "Dans quelques semaines, les Israéliens pourront voyager aux Etats-Unis sans avoir à attendre un rendez-vous pour obtenir un visa à l'ambassade américaine." "C'est une réussite diplomatique pour Israël", a ajouté Cohen. "Cela stimulera l'économie en général et le secteur du tourisme en particulier, en réduisant les coûts et les formalités administratives."

Chaim Goldberg/FLASH90 Illustration de passeports et d'un visa de voyage pour les Etats-Unis

"Je voudrais remercier le président américain Joe Biden et le secrétaire d'État, mon ami Antony Blinken, pour leur soutien dans ce dossier d'exemptions de visa aux Israéliens, et en particulier l'ambassadeur américain sortant Tom Nides qui a dirigé le projet ici en Israël", a-t-il conclu.