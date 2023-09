Menace "nucléaire" et non "militaire" : l'Iran porte plainte contre le "lapsus" de Netanyahou à l'ONU

En dépit de la rectification du bureau du Premier ministre, Téhéran dénonce une "violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations unies"

Téhéran a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU pour "menace d'utiliser des armes nucléaires contre l'Iran par le Premier ministre israélien". Une initiative qui fait suite au discours de Benjamin Netanyahou prononcé vendredi devant l'Assemblée générale de l'ONU, lors duquel il avait affirmé "qu'une menace nucléaire crédible devait être brandie face à l'Iran".

En dépit de la rectification du bureau du Premier ministre, pointant un lapsus de ce dernier qui voulait en réalité parler de "menace militaire", Téhéran n'a pas voulu laissé passer. Dans cette plainte, l'ambassadeur iranien à l'ONU, Amir Saeid Iravani, affirme ainsi que "l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes nucléaires constitue une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies", et souligne "la grave menace posée par Israël pour la sécurité et la paix internationales".

Qualifiant l'Etat hébreu de "régime illégitime", l'Iran affirme dans sa lettre que "lorsqu'une telle menace émane d'un régime largement condamné pour sa politique d'apartheid, sa possession d'un arsenal d'armes de destruction massive et d'armes conventionnelles avancées, la menace est encore plus grave".

"Nous ne devons pas rester indifférents ou silencieux", conclut la plainte, appelant à une réaction ferme de la communauté internationale et à une condamnation des propos de Benjamin Netanyahou par le Conseil de sécurité.