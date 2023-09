Israël/Arabie saoudite : un accord pourrait avoir lieu même sans concession majeure faite aux Palestiniens

"L'Arabie saoudite soutient les plans de paix avec les Palestiniens, mais cette fois, elle prend soin d'elle-même", a déclaré une source

L'Arabie saoudite est déterminée à obtenir un pacte militaire avec les États-Unis, qui inclut l'engagement de Washington à assurer la défense du royaume, en échange de la normalisation des relations avec Israël. Riyad n'empêchera pas la conclusion d'un accord, même si Israël n'offre pas de concessions majeures aux Palestiniens dans leur demande de création d'un État, ont déclaré trois sources régionales proches du dossier, a rapporté vendredi l'agence Reuters.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (R) greets U.S. President Joe Biden with a fist bump in Jeddah, Saudi Arabia.

Selon les sources, les Palestiniens ne sont pas une priorité et c'est pourquoi ils n'insisteront pas pour qu'Israël accepte d'accorder aux Palestiniens des avantages et des concessions significatifs. Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane souhaite maintenir une alliance stratégique régionale et que l'Arabie saoudite soit définie comme un allié non membre de l'OTAN - un statut déjà accordé à Israël, selon les propos d'une source américaine.

L’Arabie Saoudite serait intéressée par une promesse américaine de soutien en cas d’attentat, comme cela s’est produit lors de l’attaque de missiles contre ses sites pétroliers en septembre 2019, qui avait provoqué un bouleversement dans le pays et dans les marchés mondiaux.

"La normalisation se fera entre Israël et l'Arabie saoudite et si les Palestiniens s'y opposent, le royaume poursuivra son chemin", a déclaré à Reuters une source au Moyen-Orient.

Thaer GHANAIM / PPO / AFP Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (R) meeting with Palestinian Authority president Mahmoud Abbas in the Saudi capital Riyadh.

"L'Arabie saoudite soutient un plan de paix pour les Palestiniens, mais cette fois, elle prend soin d'elle-même," a ajouté la source. Les États-Unis seraient donc disposés à entretenir avec l'Arabie saoudite une relation de sécurité similaire à celle avec Israël qui comprend la fourniture d'armes américaines avancées et des exercices de défense conjoints des deux armées. Mais les États-Unis ne seront pas prêts à maintenir une alliance de type OTAN, où si l'un des membres est attaqué, cela est considéré comme une attaque contre tous les membres de l'alliance, a indiqué une autre source à Washington. Selon une autre source au Moyen-Orient citée par Reuters, Riyad est également prête à faire des compromis sur la question du nucléaire civil, qui constitue la principale opposition du côté israélien. Selon elle, l'Arabie saoudite est prête à signer l'article 123 de la loi américaine sur l'énergie atomique, qui traite de la coopération avec les États-Unis – une démarche qu'elle avait auparavant refusé d'effectuer.