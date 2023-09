L'Arabie saoudite et Singapour lancent un conseil d'affaires commun

L'Arabie saoudite et Singapour entretiennent de très bonnes relations économiques et commerciales

L'Arabie saoudite et Singapour ont annoncé le lancement d'un conseil d'affaires commun pour augmenter le volume des échanges commerciaux et d'investissement.

La Fédération des chambres saoudiennes (FSC) et la Fédération des entreprises de Singapour (SBF) ont annoncé le lancement du Conseil conjoint des entreprises en présence du ministre saoudien du Commerce, Dr Majid Al-Qasabi, et de son homologue singapourien.

Ce nouveau conseil permettra de créer de nouvelles voies de coopération économique, facilitera l'interaction continue entre les secteurs d'affaires des deux pays, l'échange d'informations sur les opportunités et les marchés, en plus d'organiser des expositions et des conférences et des visites de délégations commerciales.

L'Arabie saoudite et Singapour entretiennent de très bonnes relations économiques et commerciales, avec un volume des échanges commerciaux entre les deux pays à 45,2 milliards de rials saoudiens en 2022.

