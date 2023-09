Haut-Karabakh: l'Azerbaïdjan "assure un passage sûr et digne" aux Arméniens qui veulent partir

"Bakou respecte la liberté de mouvement et le choix souverain et individuel de chaque individu", affirme Hikmet Hajiyev

L'Azerbaïdjan assure un passage sûr et "digne" de la frontière aux Arméniens qui ont choisi de quitter le territoire du Haut-Karabakh de leur propre gré, a déclaré vendredi un haut responsable de Bakou à i24NEWS.

Hikmet Hajiyev, conseiller en politique étrangère du président azerbaïdjanais, a également mentionné l'aide humanitaire de l'Azerbaïdjan aux Arméniens qui quittent le bastion rebelle. Jeudi, le leader séparatiste du Haut-Karabakh a ordonné la dissolution des institutions de l'État séparatiste d'ici la fin de l'année.

Mladen ANTONOV / AFP Une vue de la capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou

Veiller à ce que les Azerbaïdjanais et les Arméniens continuent de vivre "côte à côte dans la dignité, la prospérité et le respect mutuel" est la clé de la vision de Bakou, a déclaré Hajiyev, soulignant le message azerbaïdjanais à la population locale selon lequel sa sécurité est garantie. Dans le même temps, a déclaré le responsable, Bakou respecte la liberté de mouvement et le choix souverain et individuel de chaque individu.

Interrogé sur les liens étroits de Bakou avec Jérusalem, Hajiyev a déclaré que cette politique représente un "choix conscient" de la part du gouvernement azerbaïdjanais, citant une "amitié historique" liant ce pays à majorité musulmane au peuple juif. Les deux pays fondent leurs relations "sur le concept de coopération bilatérale et de relations bilatérales", a-t-il conclu.