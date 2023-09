Ukraine : Poutine réaffirme que les régions occupées veulent rejoindre la Russie

Le chef du Kremlin s'exprimait à l'occasion du premier anniversaire de l'annonce controversée de l'annexion de quatre régions ukrainiennes par Moscou

Le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré samedi matin que les habitants des régions ukrainiennes contrôlées par Moscou avaient exprimé leur désir de faire partie de la Russie à la suite des récentes élections locales, réaffirmant ainsi les résultats des référendums de l'année dernière, que de nombreux pays occidentaux avaient qualifiés d'illégaux. Dans un discours vidéo diffusé à l'occasion du premier anniversaire de l'annonce controversée de l'annexion de quatre régions ukrainiennes par la Russie, M. Poutine a déclaré que le choix de rejoindre la Russie avait été renforcé par les élections locales de ce mois, qui ont reconduit les responsables soutenant l'annexion par la Russie.

"Tout comme il y a un an, lors des référendums historiques, les citoyens ont à nouveau exprimé et confirmé leur volonté d'appartenir à la Russie et ont soutenu leurs compatriotes qui ont gagné la confiance du peuple par leurs actions," a-t-il déclaré dans une vidéo d'un peu plus de quatre minutes diffusée à minuit.

Poutine a réaffirmé sa position selon laquelle l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a sauvé la population des dirigeants nationalistes de Kiev qui avaient déclenché une "guerre civile à grande échelle" et "la terreur contre ceux qui pensent différemment".

AFP/STRINGER Un homme vote à Marioupol le 27 septembre 2022 lors de l'un des référendums organisés par la Russie dans les régions qu'elle contrôle en Ukraine en vue de leur annexion.

Le 30 septembre 2022, des zones de quatre régions ukrainiennes - Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijia - ont été officiellement incorporées à la Russie après des référendums qui, selon Moscou, ont donné une majorité écrasante en leur faveur. Les pays occidentaux ont qualifié ces résultats d'annexion illégale et dénuée de sens, étayée par la coercition massive des électeurs. Les forces russes ne contrôlent pas ces régions en totalité.

Les forces ukrainiennes, aidées par les armes occidentales, ont résisté aux premières tentatives russes d'avancer sur Kiev et la guerre s'est déplacée vers les territoires contrôlés par la Russie à l'est et au sud. En juin, les forces ukrainiennes ont lancé une contre-offensive pour reprendre ces zones.