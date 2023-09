"Israël doit cesser d'aider l'Azerbaïdjan", alerte le politologue Tigrane Yegavian

"Israël veut freiner les velléités belliqueuses de l'Iran au détriment du peuple arménien. Cela pèsera sur la conscience des Israéliens"

"J'appelle nos amis israéliens à un peu d'éthique et à comprendre qu'ils ne peuvent plus continuer d'aider un Etat terroriste, raciste, révisionniste et anti-arménien", a déclaré samedi soir Tigrane Yegavian, auteur, et géopolitologue sur i24NEWS, alors que la république séparatiste du Nagorny Karabakh est presque entièrement désertée par ses habitants après la victoire éclair de Bakou.

Plus de 100.000 réfugiés ont fui en Arménie par crainte de représailles de l'Azerbaïdjan. Israël, qui représente le premier fournisseur d'armes à l'Azerbaïdjan pour la période 2015-2020, entretient des relations étroites avec ce pays voisin de la République islamique d'Iran. "Grâce à ce matériel militaire israélien, Bakou a pu avoir un avantage incontestable et poursuit son dessein génocidaire contre l'Arménie. Car l'objectif de l'Azerbaïdjan est d'anéantir le sud de l'Arménie et de la couper de sa frontière avec l'Iran", a alerté le spécialiste du Caucase et du Moyen-Orient.

"Les relations entre Israël et l'Azerbaïdjan sont de la realpolitik. Ils entretiennent un partenariat géostratégique depuis 20 ans et Israël considère le pays comme une base arrière contre l'Iran - donc c'est une aubaine pour lui", a-t-il expliqué en ajoutant que "freiner les velléités belliqueuses de l'Iran se fait au détriment du peuple arménien". "Cela va coûter très cher à la conscience des Israéliens qui participeront à ce génocide", a-t-il lancé.

TOFIK BABAYEV / AFP Des soldats russes déployés dans le passage de Latchin, seul lien terrestre du Haut-Karabakh avec l'Arménie

M. Yegavian souligne qu'en l'espace de 24h, 90% de la population autochtone du Haut Karabakh a dû quitter ses terres historiques. "Ce qui se passe est gravissime, c'est un événement sans précédent depuis le génocide de 1915 que le peuple arménien est en train de vivre sous l'œil indifférent de la communauté internationale qui, à ce jour, ne juge pas opportun de sanctionner ce nettoyage ethnique, qui vise à anéantir non seulement la présence arménienne, mais aussi le patrimoine arménien", a-t-il poursuivi.

On parle d'une région qui est le berceau historique de l'ancien royaume arménien dans lequel se trouve des églises, des monastères, des cimetières

"Une enveloppe a été allouée par la France pour aider ces réfugiés mais ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a une hypocrisie de la part de la communauté internationale", a-t-il pointé du doigt. "On a entendu que la communauté internationale ne tolérerait pas le 'nettoyage ethnique' et pour l'heure c'est bien ce qui se passe, et les Américains et les Européens se contentent d'envoyer une boite de pansement", a-t-il dénoncé. "Les refugiés se sentent abandonnés par le gouvernement", a précisé l'auteur de "Géopolitique de l'Arménie". Pour l'heure, Erevan rejette la faute sur la Russie, son alliée traditionnelle censée garantir depuis 2020 le plein respect du cessez-le-feu et qui n'est pas intervenue.