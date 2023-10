Normalisation : Antony Blinken se rendra en Arabie Saoudite depuis Israël en octobre (sources i24NEWS)

Le voyage aura lieu la troisième semaine d'octobre et fera partie des efforts de Washington pour faire avancer la normalisation entre Jérusalem et Riyad

Des sources diplomatiques ont indiqué à i24NEWS que le secrétaire d'État américain Antony Blinken a ajouté l'Arabie saoudite à son itinéraire de voyage devant l’emmener en Israël et dans l'Autorité palestinienne. Le voyage aura lieu la troisième semaine d'octobre et fera partie des efforts de Washington pour faire avancer la normalisation entre Jérusalem et Riyad.

Amos Ben Gershom / GPO Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem

Il est à noter que le voyage de M. Blinken à Riyad depuis Tel-Aviv ne sera pas le premier vol direct entre Israël et l'Arabie saoudite, puisque le président américain Joe Biden avait emprunté cette même route en juillet 2022, lors de sa visite en Arabie saoudite.

Fin septembre, le porte-parole du Conseil national de sécurité des États-Unis, John Kirby, a déclaré que les pourparlers de normalisation avaient "défini une structure de base" pour aller de l'avant. Parmi les sujets abordés figurait un accord de défense entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, qui serait similaire aux pactes conclus avec les alliés asiatiques. Il a également été question d'un programme nucléaire civil sur le sol du royaume du Golfe, ainsi que d'efforts dans le conflit israélo-palestinien.

AP Photo/Majdi Mohammed, Pool Le secrétaire d'État américain Antony Blinken et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas à Ramallah

Des responsables israéliens se sont également rendus en Arabie saoudite, la première visite publique ayant été effectuée en septembre par le ministre israélien du tourisme, Haim Katz, et la première visite officielle par le ministre de la communication, Shlomo Karhi, qui a atterri en Arabie saoudite lundi soir. En août, un atterrissage d'urgence à Djeddah d’un avion de la compagnie Air Seychelles rempli d’Israéliens, avait permis la mise en place du premier vol direct entre l'Arabie saoudite et Israël.