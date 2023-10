L'année 2024 devrait être la plus chaude jamais enregistrée

Les changements climatiques se feront sentir dans l'air, en mer et surtout sur terre

Le phénomène climatique "El Nino" devrait frapper de plein fouet la planète dès la fin 2023 et faire de l'année 2024 la plus chaude jamais enregistrée.

Les changements climatiques se feront sentir dans l'air, en mer et surtout sur terre, en raison d'une augmentation considérable des températures selon une étude publiée dans la revue "The Innovation Geoscience."

Sur la base de données climatiques historiques et d'études antérieures, l'équipe de recherche de l'Institut de physique atmosphérique (IAP) de l'Académie chinoise des sciences a révélé l'étendue et les conséquences potentielles du réchauffement extrême attendu en 2023-2024.

Leurs résultats indiquent qu'il y a 17 % de chances que la température moyenne de la surface mondiale cette année soit la plus élevée jamais enregistrée depuis 1950, et 61 % de chances qu'elle se classe parmi les trois températures les plus élevées de l'histoire.

En revanche, en 2024, ces probabilités augmentent encore plus, passant respectivement à 56 % et 79 %.

En ce qui concerne les zones qui souffriront le plus de ces sombres prévisions, il semble que cette année les températures chaudes devraient toucher principalement le centre et l'est de l'océan Pacifique, notamment les pays du supercontinent eurasien comme la Russie, le Kazakhstan, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Turquie, l'Arménie ou encore Chypre.